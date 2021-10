Tata Sons remporte l’offre pour Air India ; Le transporteur national retournera à Tatas après 68 ans d’écart

in

Air Inde. (Photo : REUTERS)

Tata Sons a remporté l’offre du transporteur national chargé de dettes Air India, a rapporté Bloomberg News, citant des sources non identifiées vendredi matin. Le rapport affirmait qu’un panel de ministres avait accepté une proposition du conglomérat de logiciels Salt. Le gouvernement avait commencé hier les offres d’évaluation pour le Maharaja. Avec le groupe Tata, Ajay Singh du transporteur national SpiceJet avait également fait une offre pour la compagnie aérienne. L’évaluation des offres a été effectuée par rapport à un prix de réserve non divulgué. Avec le groupe Tata mettant la main sur Air India, cela marque le retour de la compagnie aérienne aux Tatas après une interruption de 68 ans.

Plus de détails sont attendus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.