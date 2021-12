Tata Starbus franchit une étape de vente d’un lakh en Inde

Starbus de Tata Motors a atteint le cap des ventes de 1 lakh en Inde. La plate-forme Starbus est disponible dans des configurations variées pour s’adapter à une multitude d’applications telles que le personnel, le transport scolaire et le secteur des transports publics.

Tata Motors célèbre un nouveau jalon, car son Starbus a atteint le jalon des ventes de 1 lakh en Inde. La plate-forme Starbus est polyvalente et peut être configurée pour s’adapter à une large liste d’applications telles que le personnel, le transport scolaire et le transport public. Le Starbus est également disponible en tant que véhicule électrique et est le choix préféré de plusieurs opérateurs de flotte pour son faible coût de possession.

Avec Starbus, Tata Motors a introduit le concept de bus OEM en Inde. Tirant parti de ses connaissances en matière de carrosserie, l’architecture de carrosserie et modulaire de Starbus offre une expérience client améliorée et maximise le potentiel de revenus pour les propriétaires de flotte. Construite dans les installations de Tata à Dharwad, Karnataka, la plate-forme de Starbus a constamment évolué au fil des ans. La famille Tata Starbus continuera à offrir des solutions pour répondre aux besoins changeants des clients.

Soulignant le succès du Starbus, Rohit Srivastava, vice-président, Product Line – Buses, Tata Motors a déclaré : « C’est un moment de grande fierté et de témoignage de la part de nos clients alors que nous célébrons une étape importante de 1 lakh de véhicules Starbus sur les routes indiennes. Le Tata Starbus s’est avéré être le bus le plus polyvalent de l’industrie offrant une expérience de voyage de luxe dans l’application de transport du personnel et un voyage sûr et fiable en tant qu’autobus scolaire. Le Tata Starbus est devenu l’une des marques les plus puissantes de l’industrie des véhicules utilitaires et fait partie intégrante du secteur des transports en Inde. Nous exprimons notre sincère gratitude à tous nos clients pour leur confiance continue en Tata Motors. »

