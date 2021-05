Tata Steel, Adani Enterprises, Coal India, Hindustan Aeronautics, RBL Bank, les stocks d’acier en bref

Les tendances sur SGX Nifty faisaient allusion à une ouverture à la baisse des écarts pour les indices boursiers nationaux. Image: .

BSE Sensex et Nifty 50 cherchent à nouveau à ouvrir en rouge mercredi, après avoir terminé près d’un pour cent plus bas lors de la session précédente. S&P BSE Sensex se situe à 48 253 points, en baisse de 465 points tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé juste en dessous de 14 500. Les tendances sur SGX Nifty faisaient allusion à une ouverture à la baisse des écarts pour les indices boursiers nationaux. Les analystes techniques estiment que l’indice Nifty 50 n’a pas franchi le niveau de 14 400 en clôture, ce qui signifie que le support tient toujours. «Si elle atteint ce niveau, Nifty pourrait voir des niveaux plus proches de 14000-14100. À la hausse, il y a une forte résistance à 14700 et jusqu’à ce que nous n’ayons pas dépassé cela, nous n’entrerons pas dans une tendance haussière. Il s’agit d’une fourchette serrée et les traders doivent être prudents dans leur approche », a déclaré Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique chez Deen Dayal Investments.

Les stocks en bref aujourd’hui

Tata Steel, Adani Green Energy: Pas moins de 20 sociétés cotées sur l’ESB, notamment Adani Green Energy, Tata Steel, SRF, Adani Enterprises, Deepak Nitrite, Craftsman Automation et Angel Broking, entre autres, annonceront leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 5 mai.

Kotak Bank, Adani Ports, ICICI Bank, Tata Chemicals, JSW Energy, L&T Tech en bref RIL, Kotak Bank, TCS, Maruti Suzuki, Yes Bank, SBI Life, IndusInd Bank, automobiles, actions du groupe Adani en bref Nifty peut atteindre 15 000, s’il en détient 14 700; Bank Nifty semble positive sur les graphiques; acheter TCS, Wipro, entre autres

Banque RBL: RBL Bank a signalé une baisse de 34 pour cent en glissement annuel du bénéfice net à Rs 75 crore, le revenu de base ayant diminué et les provisions augmentées. Le revenu net d’intérêts (NII) du prêteur a diminué de 11 pour cent en glissement annuel à Rs 906 crore.

Stocks d’acier: Les aciéries ont augmenté leurs prix jusqu’à 4 500 Rs la tonne depuis le début du mois, portant le prix de référence des bobines laminées à chaud (HRC) sur le marché de Mumbai à un niveau record de près de 68 000 Rs la tonne.

Gaz total Adani: Adani Total Gas (ATGL) a annoncé mardi une augmentation de 8,2% du bénéfice net en glissement annuel à Rs 471,9 crore en FY21 sur une base autonome, la société utilisant des prix du gaz naturel plus bas dans un contexte de baisse de la demande pendant les verrouillages.

Charbon Inde: Avec la deuxième vague de Covid-19 affectant plus de 5 400 employés de Coal India (CIL) et leurs quartiers, y compris les travailleurs contractuels des filiales, les opérations ont ralenti. Cependant, les prélèvements en avril ont augmenté grâce à un stock de plus de 99 millions de tonnes.

Hindustan Aeronautics Ltd: Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et Rolls-Royce ont signé un protocole d’accord pour établir le support d’emballage, d’installation, de marketing et de services pour les moteurs marins Rolls-Royce MT30 en Inde. Grâce à ce protocole d’accord. Rolls-Royce et HAL étendront leur partenariat de longue date en Inde et travailleront ensemble dans le domaine des applications marines pour la première fois.

