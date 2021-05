Tata Steel de retour en noir avec un bénéfice net consolidé de Rs 7,162 crore

Les revenus consolidés de la société ont augmenté de 39% sur une base annuelle à Rs 49 977 crore, ce qui était bien au-dessus des estimations des analystes de Rs 46 105 crore.

Tata Steel est de retour dans le noir avec un bénéfice net consolidé de 7 162 crore Rs pour le trimestre clos le 31 mars 2021 contre une perte nette de 1 615 crore Rs au cours du trimestre correspondant de l’année dernière. Cependant, le bénéfice net était légèrement inférieur aux estimations du consensus Bloomberg de Rs 7 421 crore.

Les revenus consolidés de la société ont augmenté de 39% sur une base annuelle à Rs 49 977 crore, ce qui était bien au-dessus des estimations des analystes de Rs 46 105 crore. L’Ebitda consolidé (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), qui était le plus élevé jamais enregistré, a été multiplié par deux en glissement annuel à Rs 14 290 crore. Par conséquent, les marges Ebitda de la société se sont établies à 28,6%, en forte hausse de 1520 points de base. L’Ebitda de la société par tonne sur une base consolidée est passé à Rs 18,253 contre Rs 6,838 en janvier-mars 2020.

Sur une base consolidée, la société a enregistré une augmentation de 11% des livraisons d’acier sur une base annuelle. Les livraisons d’acier en Inde ont augmenté de 16% en glissement annuel pour atteindre 4,67 millions de tonnes au 4TFY21. La société a également atteint la plus haute production trimestrielle d’acier brut en Inde, soit 4,75 millions de tonnes au cours du trimestre.

Commentant les perspectives sur la demande et tout impact sur la production compte tenu de l’interdiction d’utiliser l’oxygène à des fins industrielles, TV Narendran, PDG et directeur général de Tata Steel, a déclaré qu’il y avait un impact sur les petites et moyennes entreprises et le secteur de la fabrication, qui sont les principaux utilisateurs du gaz. «Il pourrait y avoir un impact sur l’activité de fabrication, il pourrait y avoir un impact sur d’autres domaines comme le soudage et la découpe. Nous constatons également des signes de ralentissement de l’activité dans le secteur de la construction, mais cela est en grande partie lié au problème des travailleurs migrants et au ralentissement de l’activité dans les unités de fabrication », a-t-il déclaré.

Cependant, Narendran a précisé que l’interdiction de l’oxygène n’aura pas d’incidence sur la production de l’entreprise. «Le côté de la demande aura un impact plus important que celui de la production», a-t-il ajouté.

Commentant la performance financière, il a déclaré: «Tous nos segments, en particulier l’automobile, se sont extrêmement bien comportés en raison de notre focalisation continue sur l’établissement de relations clients solides, d’un réseau de distribution supérieur, de marques et de nouveaux développements de produits. Nous progressons également bien dans nos diverses initiatives visant à réduire les risques de l’entreprise, tandis que nos plates-formes de marketing numérique nous aident à atteindre de nouveaux marchés et à être prêts pour l’avenir. La deuxième vague de Covid-19 en Inde est un risque et nous travaillons à minimiser l’impact sur nos employés et nos communautés tout en répondant aux exigences de nos clients ».

Koushik Chatterjee, directeur exécutif et directeur financier de Tata Steel, a déclaré qu’avec une allocation disciplinée du capital et une gestion rigoureuse du fonds de roulement tout au long de l’année, le flux de trésorerie disponible de Tata Steel après les investissements était d’environ 24000 crore Rs. «Au cours de l’exercice en cours, nous réduirons les niveaux d’endettement de plus d’un milliard de dollars et améliorerons également l’allocation de capital à notre programme d’investissement stratégique en Inde pour achever l’expansion de 5MTPA à Kalinganagar», a-t-il déclaré.

Tata Steel a réduit sa dette brute de plus de Rs 20 000 crore au cours du trimestre et le désendettement de l’année complète était d’environ Rs 28 000 crore. En conséquence, la dette nette de fin d’année était de Rs 75 389 crore, soit 28% de moins que la fin de l’année précédente. Chatterjee a déclaré que le remboursement anticipé agressif de la dette avait entraîné une nette amélioration des paramètres de la structure du capital avec une dette nette sur capitaux propres inférieure à 1x et une dette nette envers Ebitda autour du niveau cible à long terme de 2,44x.

Les livraisons d’acier de Tata Steel Europe ont augmenté de 17% en séquentiel et de 3% en glissement annuel à 2,47 millions de tonnes au 4TFY21. L’EBITDA s’est fortement amélioré pour atteindre 125 millions de livres sterling au cours du trimestre.

