Tata Steel et Tata Power s’associent pour développer un projet solaire de 41 MW à Jharkhand, Odisha

Tata Steel et Tata Power se sont associés pour développer un projet solaire de 41 MW connecté au réseau à Jharkhand et Odisha, une combinaison de panneaux solaires sur le toit, flottants et montés au sol. Les deux sociétés ont signé un accord d’achat d’électricité (PPA) d’une durée de 25 ans avec Tata Power pour développer des capacités photovoltaïques (PV) pour Tata Steel à Jamshedpur (21,97 MWc) et Kalinganagar (19,22 MWc).

Dans le cadre de ce PPA, Tata Power développera une capacité photovoltaïque sur les toits de 7,57 MWc à Jamshedpur, tandis que les capacités flottantes et au sol seraient de 10,80 MWc et 3,6 MWc, respectivement à installer à Kalinagar et à l’aéroport de Sonari à Jamshedpur, respectivement. Kalinganagar, outre la capacité photovoltaïque flottante de 10,10 MWc, disposera également de capacités de toit de 9,12 MWc.

TV Narendran, PDG et directeur général de Tata Steel, a déclaré que la durabilité a toujours été un principe fondamental, ancré dans sa philosophie d’entreprise et soutenu par une vision holistique à long terme de la réalisation des objectifs identifiés. « Nous avons pris plusieurs mesures définitives tout au long de la chaîne de valeur pour renforcer nos références en matière de développement durable. Dans un passé récent, les projets de production d’électricité à partir de sources d’énergie solaire et non conventionnelle ont pris de l’ampleur sur nos sites d’exploitation. Nous poursuivrons notre quête de solutions énergétiques propres et étendrons notre empreinte énergétique renouvelable. » dit Narendran.

La production d’énergie estimée à travers le projet solaire de 41,19 MWc est de 6 02 80 095 kWh pour la première année. Au cours de sa durée de vie de 25 ans, la production totale d’énergie serait de 1,40,93,61,488 kWh. Le projet permettra d’économiser 45 210 tonnes de CO2 par an et 10 57 021 tonnes en 25 ans.

En mars de cette année, les deux sociétés avaient annoncé le développement d’un projet solaire de 15 MW à Jamshedpur. Ce projet générerait en moyenne 32 millions d’unités d’énergie par an permettant de compenser environ 25,8 millions de kg de CO2 par an. Plus tôt en 2017, Tata Power Solar avait mis en service une centrale solaire photovoltaïque de 3 MW dans la mine de minerai de fer de Tata Steel à Noamundi. Il s’agissait de la première centrale solaire de ce type dans une mine de minerai de fer du pays.

Le projet solaire photovoltaïque mixte est une autre vision partagée de Tata Steel et de Tata Power aidant Tata Steel à répondre à leurs besoins énergétiques grâce à des moyens plus propres et à réduire l’empreinte carbone, a déclaré Praveer Sinha, PDG et directeur général de Tata Power.

Signataire du groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat pour le changement climatique, Tata Steel a mis en place la première usine de recyclage de ferraille d’acier de l’Inde à Rohtak, suivie d’une usine de capture du CO2 du gaz de haut fourneau dans son usine de Jamshedpur, également première dans le pays. . La société investit dans la mise en place de solutions durables à long terme dans la logistique et la chaîne d’approvisionnement et a été le pionnier des véhicules électriques pour le transport de l’acier fini dans le pays. L’entreprise est le premier producteur d’acier au monde à adhérer à la Sea Cargo Charter (SCC) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du « Scope 3 » dans le commerce maritime.

Tata power vise à devenir neutre en carbone avant 2050 conformément à la contribution déterminée au niveau national (NDC) de l’Inde. Son cadre 3D de décarbonisation, de décentralisation et de numérisation fournira une solution énergétique durable, abordable et innovante. La société vise 2 GW de capacités solaires et hybrides par an pour croître de plus de 25 GW d’ici 2030, a déclaré Sinha.

