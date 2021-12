TATA Steel Group et PGTI accueilleront le TATA Steel Tour Championship 2021

L’événement offre une belle bourse de Rs 1,5 crore et mettra en vedette un champ d’élite de 74 professionnels.

Le groupe TATA Steel et PGTI accueilleront le championnat TATA Steel Tour sur les terrains de golf Beldih et Golmuri ici du 16 au 19 décembre. L’événement offre une belle bourse de Rs 1,5 crore et mettra en vedette un champ d’élite de 74 professionnels.

Le championnat est l’événement de fin de saison du calendrier PGTI 2020-2021. Le tournoi est un championnat en partie par coups de 72 trous et aucune coupe ne sera appliquée. Il y a un prix en argent garanti pour tous les participants. L’événement Pro-Am précédant le tournoi se jouera mardi.

Selon le format de l’événement pour les quatre tours, la moitié du terrain jouera ses neuf premiers trous à Golmuri et son deuxième neuf à Beldih tandis que l’autre moitié jouera ses neuf premiers à Golmuri et son deuxième neuf à Beldih.

À partir du deuxième tour, la première moitié du classement (groupes de tête selon les scores) jouera ses neuf premiers trous à Golmuri et ses neuf deuxièmes à Beldih. La cérémonie de remise des prix dimanche aura lieu à Beldih.

Le tournoi mettra en vedette certains des plus grands noms du golf indien tels que le champion en titre Gaganjeet Bhullar (10 victoires internationales), Jyoti Randhawa (9 victoires internationales), l’olympien SSP Chawrasia (6 victoires internationales), Shubhankar Sharma (2 victoires internationales) et olympien. Udayan Mane (champion 2019).

Le champ comprendra également les 60 premiers de l’Ordre du mérite PGTI avec les noms éminents étant le chef de l’Ordre du mérite PGTI Karandeep Kochhar, Rashid Khan, Khalin Joshi, Viraj Madappa, Chikkarangappa S, Yuvraj Singh Sandhu, Aman Raj, Veer Ahlawat et Manu Gandas, pour n’en citer que quelques-uns.

Shubhankar Sharma, double vainqueur de l’European Tour et ancien n°1 asiatique, revient jouer à Jamshedpur après cinq ans.

Shubhankar, un habitué du circuit européen, a joué pour la dernière fois à Jamshedpur lors du 15e TATA Open 2016, un événement qu’il a remporté. Sharma jouera également un événement PGTI pour la première fois depuis février 2020.

Le tournoi déterminera le champion de l’Ordre du mérite PGTI pour la saison 2020-2021.

