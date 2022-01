près une forte reprise en 2021, les prix de l’acier et de l’aluminium à travers le monde se sont affaiblis en raison de la faiblesse des préoccupations macroéconomiques et de la demande en Chine, forçant les analystes de Jefferies à baisser leur optimisme sur le secteur des métaux en Inde.

Après une forte reprise en 2021, les prix de l’acier et de l’aluminium dans le monde se sont affaiblis en raison de la faiblesse des préoccupations macroéconomiques et de la demande en Chine, forçant les analystes de Jefferies à baisser leur optimisme sur le secteur des métaux en Inde. « Nous réduisons notre optimisme sur les métaux indiens alors que nous entrons en 2022. De faibles inquiétudes macroéconomiques et de la demande en Chine pèsent sur les prix des métaux », a déclaré un rapport de Jefferies. La société de courtage a ajouté que l’assouplissement de la politique pourrait stimuler la demande en Chine, mais a ajouté que le rapport risque-rendement était bien inférieur à celui d’il y a un an. Tata Steel a été rétrogradé à « Conserver » à partir de « Acheter » et JSW Steel a été réduit à « Sous-performer » à partir de « Acheter ».

Parler boursier

Hindalco : ACHETER

Hindalco est le premier choix de métal de Jefferies en Inde car les analystes sont positifs sur les activités en aval de Novelis et préfèrent l’aluminium à l’acier. Novelis, filiale en aval détenue à 100 % par Hindalco, contribue à 55-60 % de son EBITDA. Il profite du passage structurel de l’aluminium à l’acier dans les automobiles. « Le PB FY23E 1,2x de Hindalco est attrayant pour un ROE FY23E de 16 % et un faible risque de bénéfices chez Novelis. Il s’est historiquement négocié en moyenne à 0,8x PB pour un ROE de 9% », indique le rapport. Un prix cible de Rs 660 par action laisse entrevoir une hausse de 33%.

Tata Steel : TENIR

Jefferies a rétrogradé Tata Steel à une note « Hold ». Les analystes s’attendent à ce que les flux de trésorerie de Tata Steel restent solides, mais avec des marges toujours élevées en termes absolus et une pression sur le fonds de roulement due à la hausse des prix des matières premières. « Nous trouvons que le PB FY23E de 1,2 x de TATA pour 17 % de ROE FY23E n’est pas exigeant, en particulier dans le contexte de la part croissante des volumes en Inde ; la moyenne historique est de 1,0x PB pour 8 % de ROE. Cependant, nous pensons que l’action ne fonctionnera probablement pas tant que la visibilité des gains ne s’améliorera pas », ont-ils ajouté. Un prix cible de Rs 1 240 par action a été fixé sur Tata Steel, ce qui implique une hausse de 9 %.

JSW Steel : sous-performant

JSW Steel a été abaissé à la note de « sous-performance », car l’action se négocie à 7,1x/6,7x FY23E/FY24E EV/EBITDA contre une moyenne à long terme de 6,1x malgré une perspective de marge d’affaiblissement. « Nous voyons un ROE sain de 19-22% au cours des FY23-24E, mais le titre est déjà à 2,1x FY23E PB, laissant peu de place à la déception des bénéfices », ont déclaré les analystes. Un prix cible de Rs 600 suggère une baisse de 7%.

Pourquoi baissier sur les actions en métal : Fini le temps

Les prix mondiaux des matières premières ont enregistré une hausse séculaire au second semestre 2020 et au premier semestre 2021. Avec la baisse de la demande en Chine au second semestre 2021, les prix des métaux se sont affaiblis. Bien qu’il y ait des signes d’un creux de l’indice PMI chinois, qui, associé à des mesures politiques d’assouplissement, pourrait augmenter la demande de matières premières. « Cependant, il existe toujours un risque de croissance modérée en l’absence d’une grande reprise du secteur immobilier, car l’immobilier et les industries connexes représentent environ 30% du PIB du pays », a déclaré Jefferies.

Les actions de métaux en Inde ont connu une forte hausse en 2021. Avec SAIL gagnant 150% entre la dernière semaine de janvier et la première semaine de mai, Tata Steel a augmenté de 105%, JSW Steel a gagné 100% et Hindalco a grimpé de 82%. Le prix de l’acier HRC en Inde a doublé de juin 2020 à octobre 2021, à la suite d’une forte hausse des prix de l’acier en Asie. Cependant, avec la correction des prix chinois, les prix en Inde sont également en baisse. « Nous pensons que les marges des entreprises sidérurgiques indiennes ont culminé en 1HFY22 et chuteront fortement d’ici l’EX23, bien qu’elles se situent au-dessus des niveaux historiques », ont déclaré les analystes. Jefferies a réduit l’EPS de l’exercice 23 pour Tata Steel et JSW Steel de 18 %/26 %, la première grande réduction en plus d’un an.

