Tata Steel, les cotes des autres actions de l’acier ont été réduites; Les prix cibles révisés du Credit Suisse continuent d’afficher une hausse

L’assouplissement des contraintes d’approvisionnement pourrait ramollir les prix de l’acier. (Image: REUTERS)

Le Credit Suisse a fortement abaissé les notes et les prix cibles des actions de Tata Steel, Jindal Steel & Power et JSW Steel, affirmant que le risque-rendement du secteur sidérurgique national devenait désormais défavorable. Les parts du secteur indien de l’acier ont affiché une forte surperformance de 58% jusqu’à présent cette année. Mais maintenant, les chances pourraient se retourner contre le secteur national de l’acier: la demande de la Chine se ramollit; les chocs de la chaîne d’approvisionnement s’atténuent; et le gouvernement chinois cherche à contrôler les prix. Les prix cibles révisés du Credit Suisse sur certaines de ces actions d’acier sont toujours à la hausse.

Déséquilibre entre l’offre et la demande

L’assouplissement des contraintes d’approvisionnement pourrait ramollir les prix de l’acier. Des données récentes suggèrent que les délais de livraison des fournisseurs se sont allégés en avril par rapport au mois précédent. «Bien qu’il soit tôt pour appeler à un pic, alors que les économies s’ouvrent et que les chaînes d’approvisionnement se reconstituent, nous prévoyons que l’impact de ce choc s’atténuera tôt ou tard, ce qui devrait se traduire par une baisse des prix», indique le rapport. Bien que certains stocks soient encore faibles, le Credit Suisse estime que ceux-ci se normaliseront au cours du second semestre de cet exercice. Auparavant, au milieu de la pandémie, les prix de l’acier avaient augmenté à travers le monde, la demande augmentant et les usines rationalisant l’offre.

La Chine peut agir pour contrôler les prix

En outre, le gouvernement chinois a récemment exprimé sa préoccupation face à la hausse des prix des matières premières et certaines mesures pour freiner la remontée des prix de l’acier sont attendues. Le Credit Suisse a déclaré que les commentaires du gouvernement chinois sont susceptibles de suspendre le rallye des prix pour le moment. Pour ajouter à cela, la Chine entre maintenant dans une saison de faible demande alors que sa production intérieure continue d’augmenter légèrement. La production a fortement augmenté à travers le monde pour répondre à la demande croissante. Actuellement, la production d’acier en provenance de Chine n’est que de 4% inférieure aux sommets pré-covid, tandis que la demande est au sommet pré-covid.

Le coussin de prix de l’Inde pourrait ne pas durer longtemps

Si les prix mondiaux tombent en ligne avec les prix intérieurs de la Chine, les entreprises sidérurgiques indiennes pourraient perdre l’avantage. À l’heure actuelle, les prix intérieurs de l’acier sont à une décote de 18% par rapport aux importations. «Si les prix à l’exportation suivent les prix intérieurs en Chine (après les commentaires sur le contrôle des prix), il est peu probable que le tampon reste longtemps. Nous restons attentifs à l’évolution des prix à l’exportation et notre scénario de base suppose une correction au second semestre 2021 », indique le rapport.

Rétrogradé mais objectifs révisés

La récente hausse des cours des actions a conduit les actions de l’acier à se négocier à un P / B significativement plus élevé que lors des pics passés, ce qui rend à nouveau le risque-récompense défavorable. “S’il est indéniable que ces multiples pourraient encore augmenter si la demande nous surprenait matériellement à la hausse au 2H CY21, nous préférons être à l’écart du manque de marge de sécurité aux valorisations actuelles”, a déclaré la société de bourse.

* Tata Steel est rétrogradé de «surperformance» à «neutre» avec un objectif de cours révisé de 1 250 Rs par action. Cela se traduit par une hausse de 15% par rapport au prix actuel du marché.

* Jindal Steel & Power Ltd est fortement rétrogradé à «sous-performer» de «surperformer» avec un objectif de Rs 450 chacun, ce qui montre une hausse de 14,7%.

* JSW Steel est rétrogradé à «sous-performant» par rapport à la note «neutre». Le prix indicatif a été révisé à Rs 550 par action.

* SAIL est maintenu à «neutre», avec un objectif révisé de Rs 140, se traduisant par une hausse de 16%.

(Les recommandations boursières dans cet article sont émises par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.