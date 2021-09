Tata Steel met en service une usine de capture et de réutilisation du carbone pour promouvoir une économie circulaire du carbone

in

L’entreprise a installé sa première usine de recyclage d’acier à Rohtak dans l’Haryana, ce qui permettra de réduire les émissions de carbone, la consommation de ressources et l’utilisation de l’énergie.

Tata Steel a mis en service une usine de capture de carbone de 5 tonnes par jour (TPD) dans ses usines de Jamshedpur, ce qui en fait la première entreprise sidérurgique du pays à adopter une telle technologie de capture de carbone en extrayant le CO2 directement du gaz de haut fourneau. Tata Steel réutilisera le CO2 capturé sur place pour promouvoir l’économie circulaire du carbone. L’installation contribuera à réduire environ 1 500 tonnes de CO2 par an.

Le PDG de Tata Steel et MD TV Narendran a déclaré que la société avait franchi une étape stratégique pour la décarbonisation progressive de l’industrie sidérurgique. D’ici 2030, l’entreprise vise à réduire une quantité importante d’émissions de CO2 “Pour la durabilité de l’industrie sidérurgique dans le monde et en particulier dans un pays en croissance comme l’Inde, il est essentiel que nous trouvions des solutions économiques pour capturer et utiliser le CO2 à grande échelle”, a déclaré Narendran, ajoutant que l’entreprise ferait preuve de leadership dans l’atténuation des émissions, l’accès à une énergie propre à faible coût et la fourniture de solutions d’économie circulaire, qui définiront l’avenir du secteur de l’acier.

L’installation de capture et d’utilisation du carbone (CCU) utilise une technologie à base d’amine et rend le carbone capturé disponible pour une réutilisation sur site. Le gaz CO2 appauvri est renvoyé vers le réseau de gaz avec un pouvoir calorifique accru. Ce projet a été exécuté avec le soutien technologique de Carbon Clean, un leader mondial de la technologie de capture du CO2 à faible coût.

Narendran a déclaré que l’expérience opérationnelle acquise dans cette usine de capture de CO2 de 5 tonnes par jour donnera à l’entreprise les données et la confiance nécessaires pour établir de plus grandes usines de capture de carbone et des produits prêts à être commercialisés à l’avenir pour exploiter également le marché du carbone. « Comme prochaine étape, nous visons à établir des installations à grande échelle de capture du CO2 intégrées à des voies d’utilisation », a-t-il déclaré.

À une question sur l’optimisation des coûts via l’installation CCU dans la production d’acier, la société a déclaré que l’installation devait fonctionner pendant des mois pour déterminer la valeur de l’optimisation des coûts. Qualitativement, l’utilisation du CO2 capté entraînera une amélioration de la sidérurgie primaire en termes d’amélioration de la durée de vie des cuves et de moindre consommation d’oxygène, d’azote et d’argon.

Ces avantages s’ajoutent à l’atténuation des émissions de CO2. La Société a entrepris une approche à deux volets d’évitement direct du carbone (CDA) et de capture et d’utilisation du CO2 dans la poursuite de la décarbonisation.

Aniruddha Sharma, PDG de Carbon Clean, a déclaré que la capture du CO2 du gaz des hauts fourneaux décarbonisera non seulement les aciéries, mais ouvrira également la voie à l’économie de l’hydrogène.

Au cours des dernières années, Tata Steel a investi dans les énergies renouvelables, la production et l’utilisation d’hydrogène vert et l’adoption de technologies de récupération de la chaleur résiduelle. Elle a également progressé dans son activité de recyclage de l’acier, une étape vers une production d’acier durable. L’entreprise a installé sa première usine de recyclage d’acier à Rohtak dans l’Haryana, ce qui permettra de réduire les émissions de carbone, la consommation de ressources et l’utilisation de l’énergie.

