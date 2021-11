Tata Steel Rating : achat – Un nouveau trimestre solide pour l’entreprise

L’EBITDA de TATA au deuxième trimestre était de 13 % inférieur à JEFe, principalement en raison de marges indiennes inférieures aux attentes.

TATA a réalisé un solide deuxième trimestre avec un EBITDA en hausse de 1,7x en glissement annuel (+2% en glissement trimestriel) pour atteindre un niveau record de 165 milliards de roupies. Il s’attend à ce que les réalisations s’améliorent encore au troisième trimestre, bien que la hausse du charbon à coke aura également une incidence. Nous prévoyons que les marges de l’Inde se contracteront séquentiellement mais se stabiliseront bien au-dessus des années précédentes ; le désendettement devrait également s’accélérer au second semestre. Les perspectives de demande d’acier de la Chine se sont affaiblies, mais les réductions de production devraient soutenir l’équilibre du marché. Nous augmentons le BPA FY22-23E de 6-15% et conservons Buy.

Un autre trimestre solide : l’EBITDA de TATA au deuxième trimestre était de 13 % inférieur à JEFe, principalement en raison de marges indiennes inférieures aux attentes. Seuls, y compris BSL, les volumes ont augmenté de 11% QoQ mais l’EBITDA était stable QoQ alors que l’EBITDA/t a chuté de 9% QoQ. Les volumes de TSE ont chuté de 8 % en glissement trimestriel, mais l’EBITDA/t a augmenté de 121 $ en glissement trimestriel à 211 $. Le PBT pré-exceptionnel a augmenté de 8% QoQ (+5,2x YoY). Malgré la pression sur le fonds de roulement liée à la hausse des prix de l’acier, la dette nette a baissé de 9 % au premier semestre.

Clouds on China demande : Les inquiétudes du secteur immobilier et les pénuries d’électricité au milieu d’une macro déjà affaiblie ont assombri les perspectives de la demande de métaux en Chine. Cependant, un changement probable vers des politiques plus faciles et un potentiel de renforcement des infrastructures pourraient fournir un coussin. L’offre devient favorable avec l’intensification des réductions de production de la Chine. La production d’acier a baissé de 22% en glissement annuel en septembre-octobre ; Les exportations nettes d’acier d’octobre ont chuté de 8% en glissement mensuel.

Prix ​​de l’acier à un certain risque : Le prix de l’acier à l’exportation chinois s’est bien maintenu autour de 1 000 $/t sur mai-août 21, mais a depuis chuté de 20 % à 815 $/t. Le prix de l’acier plat indien, à l’inverse, a grimpé à Rs 72K/t et est maintenant supérieur d’environ 5% aux importations débarquées en provenance de Chine. Les prix indiens pourraient subir une certaine pression si les prix à l’exportation chinois continuent de baisser ; cependant, nos estimations tiennent déjà compte d’une chute à Rs 62K/t en FY23, 14% en dessous du point. À court terme, TATA s’attend à ce que les réalisations du troisième trimestre augmentent de ~ Rs 2K/t QoQ en Inde et de 50 à 55 €/t QoQ à TSE.

Les marges de l’Inde se maintiennent bien au-dessus des années précédentes : Nous nous attendons à ce que les marges autonomes de TATA se contractent par rapport au niveau du deuxième trimestre en raison du coût plus élevé du charbon à coke et de notre attente d’une baisse des prix de l’acier au cours de l’année CY22. Nous attendons toujours un EBITDA/t de Rs 26K/25K en H2FY22/FY23, bien au-dessus du pic FY05-21 de Rs 18K/t (T2 : Rs 30K/t). Pour TSE, nos estimations prennent en compte un EBITDA/t de 180/75 $ au S2FY22/FY23 (S1 : 147 $). Nous anticipons une accélération du désendettement au second semestre ; nous prenons en compte une baisse de la dette nette de Rs 83/sh au S2FY22 et de Rs 178/sh supplémentaires au FY23.

Conserver Acheter : Nous améliorons l’EBITDA FY22-23E de 4 à 5 % et le BPA de 6 à 15 %. Alors que l’incertitude sur la demande d’acier chinoise est un surplomb, le PB FY23E de 1,3x de TATA est raisonnable par rapport aux pics 2010/2018 de 2,2x/1,8x, car le ROE FY23E de 21% devrait dépasser les pics passés de 17-19%. Nous conservons l’achat avec Rs 1 600 PT.

