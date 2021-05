Tata Steel Rating: point culminant clé des résultats en Hold-Deleveraging

L’impression Ebitda autonome a surpris à Rs 27 828 / te contre Rs 26 500 / te attendue, tandis que Tata Steel Europe (TSE) a rapporté 66 $ / te d’Ebitda en ligne.

Le désendettement (Rs 110 milliards au T4FY21) aidé par Rs 32,4 milliards de produits nets d’actions partiellement payées a été le point culminant des résultats de Tata Steel Q4FY21. L’exercice 21e a connu une réduction de la dette nette d’environ 200 milliards de roupies. L’Ebitda consolidé ajusté de 139,3 milliards de roupies était en grande partie conforme, avec ~ 3 milliards de roupies de Tata Steel South East Asia qui ont été reclassés en «activités poursuivies» de «détenus en vue de la vente». L’impression Ebitda autonome a surpris à Rs 27 828 / te contre Rs 26 500 / te attendue, tandis que Tata Steel Europe (TSE) a rapporté 66 $ / te d’Ebitda en ligne.

Mgmt a maintenu son objectif de réduction de la dette nette de 1 milliard de dollars et plus pour l’exercice 22e. Cela semble un peu prudent compte tenu des bénéfices du MTM et malgré une accélération des investissements. L’ampleur du désendettement crée un biais à la hausse des multiples pour l’ensemble du secteur, compte tenu de la probabilité de perte considérablement réduite. Nous maintenons Hold avec un objectif révisé de ~ 1020 Rs / action à 0,9x P / B de l’exercice 23E – avec une probabilité de perte considérablement réduite, l’augmentation de la fourchette de valorisation n’est à notre avis qu’une question de temps.

Maintenir HOLD: Spot Ebitda à Rs 38 000 / te reste une préoccupation majeure, en particulier lorsque la durée du cycle a diminué. Les avances nettes avant exportation ont été en grande partie stables par rapport au trimestre précédent à 62,3 milliards de roupies. Alors que les capex devraient augmenter, nous prévoyons un possible désendettement de ~ RS 300 milliards + en FY22e – FY22e peut être l’année déterminante où ND / Ebitda approche 1x avant de se normaliser à 2-2,5x. Avec une probabilité de perte proche de zéro tout au long du cycle maintenant, on peut argumenter en faveur de l’expansion des multiples.

Les opérations indiennes ont rapporté une impression meilleure que prévu: l’Ebitda ajusté autonome de Tata Steel India s’est élevé à 92 milliards de roupies (+ 37% t / t, + 151% en glissement annuel), en avance sur l’estimation I-Sec d’environ 87 milliards de roupies. L’Ebitda a augmenté de ~ Rs 7 800 / te qoq pour atteindre ~ Rs 28 000 / te. Le volume des livraisons au T4FY21 a augmenté de 16% en glissement annuel, les livraisons nationales ayant augmenté de 22% en glissement annuel; les exportations représentaient 11% des livraisons globales. Les volumes automatiques ont augmenté de 13% par trimestre. Cela a aidé les réalisations. Des exportations plus élevées et des volumes automobiles plus faibles définiront Q1FY22e, mais une impression Ebitda d’environ Rs 37-38 000 / te est possible. L’Ebitda indien combiné a atteint Rs 26 309 / te contre Rs 18,931 / te qoq.

Principaux points à retenir pour TSLP: La production d’acier a augmenté grâce à la réduction des goulots d’étranglement dans l’atelier de fusion d’acier et à l’arc – une amélioration de 7% en glissement annuel et de 19% en glissement annuel au T4FY21 tandis que la production de l’exercice21 a augmenté de 11% en glissement annuel. TSLP a augmenté le mix de fil machine en alliage à 49% en FY21 contre 37% en glissement annuel, et a augmenté sa part de marché à 20% en FY21 contre 12% en glissement annuel, soutenu par une part accrue dans le segment 2Ws. Dans le segment automobile, la part de marché domestique est passée à 15% en FY21 contre 12% en GA.

Europe Ebitda en ligne; solutions structurelles attendues: l’Ebitda est arrivé en ligne à Rs 11,9 milliards contre Rs négatif 7,2 milliards au T3FY21 (Ebitda / te de 66 $). Les réalisations n’ont augmenté que de 53 $ / te qoq, soulignant les possibilités d’expansion des spreads au T1FY22e (malgré la hausse des prix du minerai de fer).

