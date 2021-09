Tata Steel signe un cadre de charte de fret maritime pour réduire les émissions de GES

in

Peeyush Gupta, vice-président (chaîne d’approvisionnement), Tata Steel, a déclaré que le volume de fret maritime de la société productrice d’acier de 34 millions de tonnes par an (MTPA) dépassait les 40 MTPA, ce qui l’a incité à prendre note des émissions de portée 3 avec empressement.

Tata Steel s’est distingué en devenant le premier producteur d’acier à signer la Charte du fret maritime dans le cadre de ses initiatives durables visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). La société est la 24e organisation à rejoindre l’association, qui s’efforce de réduire les impacts environnementaux du fret maritime mondial.

La Charte du fret maritime est un cadre mondial pour évaluer et divulguer l’alignement climatique des activités d’affrètement, établissant une base de référence mondiale commune pour estimer quantitativement et divulguer les activités d’affrètement conformément aux objectifs climatiques. L’Organisation maritime internationale (OMI) de l’ONU prescrit une stratégie pour réduire les émissions annuelles de GES que génèrent les activités de transport maritime. L’OMI a imposé une réduction d’au moins 50 % des émissions de GES d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 2008.

La mesure des émissions de GES est divisée en trois catégories, Scope-1, -2 et -3. Alors que les émissions directes de GES provenant des hauts fourneaux, des chaudières et des véhicules et d’autres sources similaires détenues ou contrôlées par une organisation relèvent du Scope-1, le Scope-2 implique des émissions indirectes provenant de la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur achetée. Le Scope-3 comprend toutes les autres émissions indirectes de la chaîne de valeur d’une organisation.

Les unités de fabrication de Tata Steel relèvent de la disposition Scope-1, mais comme les marchandises transportées par mer entrent dans la chaîne de valeur de la production et de la commercialisation, elles relèvent de la Scope-3. a déclaré : « Tata Steel aimerait aller au-delà de la conformité et prendre des mesures concernant les émissions de portée 3 en s’engageant à aligner ses activités d’affrètement sur un comportement environnemental responsable. »

