Tata Steel, Zomato, Yes Bank, Nykaa, BPCL, Kalyan Jewellers, Future Retail, Zee Ent en bref

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 50,50 points ou 0,28% à 17 965 sur la bourse de Singapour, ce qui suggère un faible départ pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi. Les investisseurs suivront de près les introductions en bourse en cours, la dernière étape des bénéfices du deuxième trimestre, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux. De plus, les marchés peuvent voir de la volatilité en raison du jour d’expiration hebdomadaire des F&O. « Dans l’immédiat, 18100 – 18200 devraient être considérés comme des résistances cruciales ; alors qu’avec une vision plus large, 18350 est un niveau crucial qui, s’il est dépassé, Nifty pourrait voir de nouveaux sommets par la suite. D’un autre côté, 17950 – 17850 doivent être considérés comme des supports clés », a déclaré Sameet Chavan, analyste en chef – Technique et dérivés chez Angel One.

Des actions à surveiller

Tata Steel, ZEEL : Un total de 376 entreprises, dont Tata Steel, Balkrishna Industries, Bharat Dynamics, Engineers India, Godrej Consumer Products, HUDCO, Natco Pharma, NHPC, NMDC, Power Finance Corporation, Prestige Estates Projects, RailTel Corporation, Suryoday Small Finance Bank et Zee Entertainment Les entreprises, entre autres, publieront leurs résultats du trimestre de septembre le 11 novembre.

Zomato : La start-up Foodtech Zomato, qui est récemment devenue publique, a annoncé une perte nette plus élevée de Rs 434,9 crore au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours (T2FY22), par rapport à une perte de Rs 360,7 crore signalée au trimestre précédent.

Nykaa : Le détaillant de mode et de cosmétiques Nykaa a fait mercredi des débuts fulgurants sur les bourses, coté à Rs 2 001 sur l’ESB, une énorme prime par rapport au prix d’émission de Rs 1 125. L’acteur du commerce électronique possède une capitalisation boursière de Rs 1,04 lakh crore et est la 52e entreprise la plus valorisée du pays.

Oui Banque : Oui La notation de la Banque a été relevée de B3 à B2 par Moody’s Investors Service. L’agence a également modifié la perspective de la banque « de stable à positive ».

Bijoutiers Kalyan : Le détaillant de bijoux Kalyan Jewelers a annoncé mercredi un bénéfice net consolidé de Rs 69 crore au deuxième trimestre, les sentiments des consommateurs s’améliorant sur les marchés clés. La société basée à Thrissur avait signalé une perte consolidée de Rs 136 crore au cours du deuxième trimestre de l’exercice 21.

BPCL : Les soumissionnaires du distributeur-détaillant de pétrole géré par l’État BPCL seraient inquiets de ce qu’ils perçoivent comme un manque de calendrier précis pour le processus de privatisation de l’entreprise, car ils pensent que tout retard pourrait nuire à leur capacité à organiser des fonds. Recherchant l’anonymat en raison de la nature discrète des délibérations, une personne proche du dossier a déclaré que « les gros investisseurs attendent des éclaircissements sur les délais du processus d’enchères avant de prendre leurs engagements d’investissement finaux ».

Banque de Baroda : La banque d’État de Baroda a annoncé mercredi une augmentation de 24,4% en glissement annuel de son bénéfice net pour le trimestre clos le 30 septembre à 2 088 crores de roupies, soutenue par une augmentation des autres revenus. Le prêteur avait déclaré un bénéfice net de 1 209 crore de Rs au cours du trimestre de juin.

Commerce de détail futur : Une entité promotrice de Future Retail Ltd (FRL) de Kishore Biyani a été invitée par la Direction de l’application (ED) à fournir des documents relatifs à l’accord du géant de la vente au détail en difficulté avec Amazon en 2019, a annoncé mercredi la société.

