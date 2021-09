Tata Tigor EV : renforce le dossier des voitures électriques, mais à peu près

Avant janvier 2020, les voitures électriques en Inde étaient soit trop chères (Hyundai Kona et MG ZS ; plus de Rs 20 lakh) soit avaient une autonomie trop faible (Mahindra e2o Plus ; 110-140 km). Le Nexon EV de Tata a changé cela – il est abordable (à partir de Rs 13,99 lakh) et avec une autonomie revendiquée de 312 km, il ne vous donne souvent pas d’anxiété de portée (craignez que la batterie ne soit à court d’énergie). Avec le Nexon EV, Tata Motors avait trouvé sa place dans la mobilité électrique. Le Tigor EV est encore plus abordable (à partir de Rs 11,99 lakh), mais dispose d’une batterie de plus petite capacité et d’une autonomie légèrement inférieure (306 km).

Qu’est-ce que le Tigor EV ?

Contrairement à une Tesla ou une Nissan Leaf, qui sont des voitures électriques nées, la Tigor EV est devenue électrique, c’est-à-dire que le moteur essence de la Tigor a été remplacé par un moteur électrique et une batterie, et les changements mécaniques associés.

Quelle est la taille de la batterie ?

Il a une batterie lithium-ion de 26 kWh (le Kona a une batterie de 39,2 kWh, le ZS a 44,5 kWh et le Nexon EV a 30,2 kWh). L’électricité et l’eau sont une combinaison dangereuse, mais Tata affirme que la batterie du Tigor EV est certifiée IP67 (elle peut résister à une immersion dans l’eau jusqu’à un mètre de profondeur, ou 3,3 pieds, pendant une demi-heure).

L’autonomie de 306 km est-elle suffisante ?

Tout d’abord, ces 306 km sont « dans des conditions d’essais standards ». Lorsque j’ai fait rouler la voiture multimédia, la batterie était à 100 % et l’autonomie indiquée sur le compteur journalier était de 255 km. Prenons ces 255 km comme repère supérieur, et appliquons le calcul suivant :

Très peu d’utilisateurs de voitures particulières parcourent plus de 50 km par jour, dans les limites de la ville. Il y a des mathématiques à l’appui. Supposons que vous habitiez à Gurgaon et que vous travailliez à Delhi, le trajet retour ne dépassera pas 50 km. Sur le papier, cela prend en charge cinq jours de trajet au bureau. Mais les gens conduisent aussi ailleurs, et c’est là qu’intervient la prise en charge de la recharge : Tata Motors propose une installation de recharge à domicile gratuite lorsque vous achetez la voiture, et dans la plupart des grandes villes, l’entreprise étend son réseau de recharge public. La recharge à domicile peut être effectuée facilement la nuit.

Comment ça roule ?

S’il est naturel de comparer le Tigor EV avec la version essence, les deux sont des générations à part. Premièrement, le Tigor EV produit un son plaintif. Deuxièmement, il n’y a aucune vibration à l’intérieur de la cabine. Troisièmement, il est plus rapide : en mode Sport, il accélère de 0 à 60 km/h en seulement 5,7 secondes. De plus, alors que l’essence est disponible à la fois en boîte de vitesses manuelle et en AMT, l’EV n’a pas besoin de la boîte de vitesses conventionnelle – il a un interrupteur qui imite les réglages d’une boîte de vitesses entièrement automatique (et beaucoup plus chère que l’AMT).

Est-ce une voiture connectée ?

La plupart des véhicules électriques doivent être connectés, afin que la voiture puisse localiser elle-même une station de recharge, entre autres. La technologie Tata qui le rend ainsi s’appelle le ZConnect, qui surveille les niveaux de charge de la batterie, l’autonomie disponible, l’historique de charge, les stations de charge les plus proches, etc.

EV vis-à-vis de l’essence

Les prix hors salle d’exposition du Tigor EV commencent à Rs 11,99 lakh, et lorsque vous le comparez à même la variante supérieure de l’essence Tigor (Rs 7,82 lakh), la différence est substantielle Rs 4,17 lakh. Cela semble trop raide pour attirer l’acheteur d’essence vers l’électrique, dans ce segment d’entrée de gamme. Il y a cependant des économies de coûts intangibles. Le coût de fonctionnement du Tigor EV est d’environ 1 Rs par km (pour l’essence, il est de 5 à 6 Rs par km), et un EV aura des coûts d’entretien inférieurs (50 % de moins en raison de pièces mobiles moins nombreuses, d’une lubrification minimale et des huit -an de garantie de la batterie).

Par conséquent, plus vous conduisez, moins les frais de fonctionnement seront réduits. Selon les propres calculs de Tata sur le site Web de Tigor EV, il faudra parcourir 44 km par jour pendant cinq ans pour récupérer l’argent supplémentaire que vous avez payé (cela ne compte des frais d’intérêt, mais disons que ceux-ci seront contrebalancés par des frais d’entretien plus faibles). Dans l’ensemble, le Tigor EV renforce définitivement les arguments en faveur des voitures électriques en Inde, mais à peu près.

