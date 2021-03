Tatas gagne son procès contre Cyrus Mistry

La relation entre les Tatas et le groupe SP remonte à près de sept décennies et Ratan Tata avait approuvé la nomination de Cyrus Mistry comme son successeur.

Dans une énorme victoire pour Tata Sons, la Cour suprême a annulé vendredi l’ordonnance du 18 décembre 2019 du tribunal d’appel national du droit des sociétés qui avait rétabli Cyrus Mistry en tant que président du groupe, mettant ainsi fin à une querelle de quatre ans entre les deux. . Plus tôt le 10 janvier, le CS avait suspendu intégralement l’ordonnance du tribunal d’appel. Mistry a été démis de ses fonctions de président le 24 octobre 2016 et d’administrateur du conseil d’administration de la société holding le 6 février 2017, ainsi que des conseils d’administration de plusieurs sociétés du groupe, ce qui a déclenché une dispute publique inconvenante. L’opinion de la cour suprême selon laquelle le limogeage de Mistry par le conseil d’administration de Tata Sons ne constituait pas une oppression des actionnaires minoritaires ni une mauvaise gestion, créera un précédent pour les litiges sur la gouvernance d’entreprise.

Dans un autre coup dur pour le groupe Shapoorji Pallonji, qui détient une participation de 18,3% dans Tata Sons, et qui a cité une valeur de Rs 1,75 lakh crore, la cour suprême a déclaré qu’il appartenait aux deux parties de négocier un accord sur le évaluation et conditions de la vente de la participation. La relation entre les Tatas et le groupe SP remonte à près de sept décennies et Ratan Tata avait approuvé la nomination de Cyrus Mistry comme son successeur.

Vendredi, le tribunal suprême a annulé le verdict du Tribunal d’appel du droit des sociétés nationales du 18 décembre 2019, qui avait réintégré Mistry à la présidence de Tata Sons après avoir qualifié sa révocation en octobre 2016 d ‘«illégale».

Le banc, dirigé par le juge en chef SA Bobde, a observé que «c’est une ironie que la même personne (Mistry), qui représente les actionnaires ne détenant que 18,37% du capital social libéré total et pourtant identifiée comme le successeur de l’empire, a choisi d’accuser le même Conseil de conduite, oppressive et injustement préjudiciable aux intérêts des minorités ».

Mistry a été prié avant la réunion du conseil de démissionner de son poste de président exécutif, a observé le tribunal. Il a ajouté: «… le conseil qui a obtenu un avis juridique avant la réunion du conseil ne peut pas faire de l’acte un acte prémédité. Il y a une mince ligne de démarcation entre un plan bien conçu et un plan prémédité et la ligne peut souvent être floue… En fait, le poste de président exécutif n’est pas statutairement reconnu ou réglementé, bien que le poste d’administrateur le soit. Toutes les pétitions de Tata Sons ont été acceptées, tandis que celles du groupe SP ont été rejetées.

Il a déclaré que la conduite ultérieure, y compris Mistry qui avait divulgué son courrier à la presse en octobre 2016, même tout en continuant en tant que directeur, justifiait son retrait même de la direction de Tata Sons et d’autres sociétés du groupe. « Une personne qui essaie de mettre le feu à sa propre maison pour ne pas obtenir ce qu’elle perçoit comme légitimement dû à elle ne mérite pas de continuer à faire partie d’un organe de prise de décision (pas seulement du conseil d’administration d’une entreprise) », a déclaré le SC. .

Déclarant que l’article 75 des statuts n’est rien d’autre qu’une disposition pour une option de sortie (bien que l’on puisse y penser comme une option d’expulsion), le CS a déclaré qu ‘«après avoir attaqué l’article 75 avant NCLT, le groupe Shapoorji Pallonji (SP) ne peut pas demander à ce tribunal de se pencher sur la question de la fixation d’une compensation de juste valeur pour l’exercice d’une option de sortie ».

Selon les juges, la demande de séparation des intérêts de propriété nécessite un jugement sur les faits de divers éléments. «La valorisation des actions de SP Group dépend de la valeur de la participation de Tata Sons dans des actions cotées, des actions non cotées, des actifs immobiliers, etc., et peut-être aussi des fonds levés par SP group sur la garantie / nantissement de ces actions. Par conséquent, à ce stade et devant cette Cour, nous ne pouvons pas statuer sur la juste compensation. Nous laisserons aux parties le soin d’emprunter la voie de l’article 75 ou toute autre voie légalement disponible à cet égard », a déclaré la magistrature dans son arrêt de 282 pages.

Se félicitant de la décision, Ratan Tata a tweeté: «J’apprécie et je suis reconnaissant pour le jugement rendu par l’honorable Cour suprême aujourd’hui. Ce n’est pas une question de gagner ou de perdre. Après des attaques incessantes contre mon intégrité et la conduite éthique du groupe, le jugement retenant tous les appels de Tata Sons est une validation des valeurs et de l’éthique qui ont toujours été les principes directeurs du groupe. Cela renforce l’équité et la justice dont fait preuve notre système judiciaire. »

Les entreprises familiales dirigées par Mistry avaient également cherché une représentation proportionnelle du groupe SP au conseil d’administration de Tata Sons, affirmant que le groupe détient 18,37% du capital-actions de Tata Sons et dont la participation vaut plus de 1,75 lakh crore, faisant ainsi c’est le plus grand actionnaire non-Tata.

Le groupe Tata, qui avait indexé l’évaluation de la participation de 18,4% du groupe Shapoorji Pallonji n’importe où entre Rs 70 000 et Rs 80 000 crore, avait proposé de racheter la participation minoritaire à la juste valeur marchande conformément à l’article 75. Tata Sons avait également rejeté le non -Offre de règlement en espèces étendue par le groupe SP en lieu et place de sa participation dans le holding. Le groupe SP avait proposé une répartition au prorata de tous les actifs de Tata Sons dans le cadre du règlement. Le groupe Mistry avait également recherché une participation directe dans toutes les sociétés cotées du groupe Tata, qui comprend une participation de 13,22% dans Tata Consultancy Service sur la base de la formule proposée par celui-ci.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.