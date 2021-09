Tatiana Huezo secoue Saint-Sébastien avec sa brillante Nuit de Feu – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Spécialisée dans les documentaires, la Mexicaine d’origine salvadorienne Tatiana Huezo s’est lancée dans la fiction avec Noche de fuego, histoire bouleversante d’une des nombreuses violences vécues au Mexique et qui a été très bien accueillie aujourd’hui au Festival de San Sebastian.

“Le cinéma nous aide à nous rapprocher d’autres réalités, à nous mettre à la place des autres et, espérons-le, à faire preuve d’empathie.” C’est ainsi que Huezo a présenté ce lundi son film, qui a obtenu une mention spéciale dans la section Un certain regard sur Cannes. Après la projection, une longue standing ovation et un public impressionné par le film.

Noche de Fuego raconte l’histoire d’Ana et de ses deux meilleures amies, Paula et María, qui vivent dans un village des montagnes de Guerrero, tout près d’Acapulco mais aussi d’Ayotzinapa, lieu de la disparition forcée de 43 étudiants en 2014. un territoire “très touché par les inégalités et la pauvreté, par le trafic de drogue, la culture du pavot, l’exploitation minière…”, un exemple des nombreux conflits qui existent dans de nombreuses régions du Mexique, a expliqué le réalisateur après la projection d’un film qui rivalise dans le Section Horizontes Latinos de Saint-Sébastien.

Un film qui adapte le roman Prières pour les volés, de Jennifer Clement, mais porté au personnel de terrain de Huezo, connu pour des documentaires tels que Le plus petit endroit (2011) et Tempestad (2016).

“Cela a été un défi incroyable et très excitant”, a reconnu le réalisateur dans une discussion, qui a été captivé par le livre de Clément, mais qui a voulu se séparer de lui au moment de l’emmener au cinéma.

Alors que le roman de Clément commence par une fille libérée par ses ravisseurs qui raconte son histoire, le film de Huezo se concentre sur la façon dont ces trois amis sont contraints par leurs mères de se couper les cheveux et de se cacher à chaque fois que les groupes de trafiquants de drogue arrivent. on n’entend plus rien.

Et à partir de là, il a monté un film qui est une fiction, mais qui aurait pu être l’un de ses documentaires. La différence réside dans les petites nuances, dans certaines scènes de bonheur bref qui parsèment la routine et la vie difficile des filles.

“Je sais profondément ce que cela signifie pour un être cher de disparaître, de kidnapper ou d’assassiner”, a déclaré Huezo, qui a rappelé que c’est une situation qui se produit “dans de nombreux endroits au Mexique”.

Il voulait raconter cette réalité du point de vue d’une fille, des yeux innocents qui ont vu avec horreur une violence devenue normale au Mexique.

“C’est la grande tragédie du Mexique”, a déclaré le réalisateur. “Nous sommes un peu malades du spectacle de la violence et cela nous a immunisés.”

Pour cette raison, il a voulu éviter plus de violence comme celle que l’on peut voir quotidiennement dans les médias et a créé ce genre de monstre qui traque les filles, mais sans rien montrer.

Pour raconter cette histoire, il a passé plus d’un an à faire des castings dans des petites villes du Michoacán, Querétaro ou Hidalgo, car il voulait que les protagonistes soient des filles et des adolescentes rurales qui savaient de près ce que le film allait raconter.

Cela lui a coûté, mais il a trouvé trois filles de 9 ans et trois adolescentes qui étaient une copie des petits. Pendant trois mois ils les ont répétés et préparés car ils n’avaient aucune expérience en tant qu’actrices et ils n’ont jamais lu le scénario pour n’avaient pas d’idées préconçues sur les scènes qu’ils allaient dérouler.

Mais ce sont des filles qui ne sont pas étrangères à cette réalité et elles ont fourni la véracité dont l’histoire avait besoin.

Une fiction qui a montré à Huezo qu’il était capable d’alterner ce type de films avec des documentaires. En plus de travailler avec une équipe d’une centaine de personnes au lieu de la quasi-famille qu’il a formée avec un groupe de sept avec qui il réalise ses documentaires depuis quinze ans.

“Je me sens fort et libre de pouvoir passer d’un genre à l’autre sans problème”, a déclaré Huezo, qui prépare déjà un documentaire et a l’idée d’un long métrage de fiction en tête.

Source : Cependant