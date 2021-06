Tatiana propose une loi qui réglemente les paroles du reggaetón ; promouvoir la misogynie – The Chihuahua News – Entrelíneas

Tatiana a été caractérisée comme une chanteuse qui promeut des messages positifs, c’est pourquoi maintenant la reine des enfants s’est prononcée contre les paroles de certaines chansons de reggaeton, en particulier celles qui encouragent la misogynie et a même mentionné qu’il serait bon qu’il y ait une loi pour régler cette question.

Dans une interview accordée à divers médias, reprise par Sale el Sol, Tatiana a été interrogée sur le reggaeton, un genre musical qui a depuis quelques années acquis une grande popularité auprès des jeunes, certains d’entre eux ont grandi avec les chansons pour enfants du chanteur.

Lorsqu’on lui a demandé, Tatiana a mentionné que ce serait une bonne idée d’avoir une loi qui réglemente la reproduction de chansons reggaeton qui promeuvent des thèmes tels que la misogynie.

« Oui, j’aimerais (qu’une loi existe) parce qu’on l’entend partout. Soudain, vous êtes dans un restaurant et vous n’avez pas besoin de voir quelque chose que votre famille ne devrait pas voir ou d’écouter des paroles misogynes ».

Tatiana a mentionné qu’elle aimerait qu’il y ait un peu de censure pour les chansons qui traitent de sujets sensibles, bien qu’elle ait précisé qu’elle est en faveur de la liberté d’expression.

“J’aimerais qu’il y ait autant de censure, je suis d’accord sur la liberté d’expression, mais il y a des choses qu’il est même illégal de chanter.”

Enfin, le chanteur a ajouté que dans les réseaux sociaux, il est correct d’écouter ces chansons, mais que dans les lieux publics ou les médias de masse tels que la radio et la télévision, ils devraient censurer ces chansons.

« Quand vous faites la promotion de la misogynie et que les abus sont illégaux, cela ne devrait pas être mis en avant. S’ils veulent le mettre sur les réseaux sociaux, c’est ouvert, mais la radio, la presse et la télévision doivent être un règlement et une belle censure ».

Tatiana n’est pas la première célèbre à dénoncer les paroles du reggaeton, il y a quelque temps Alex Syntek a également déclaré qu’elle n’aimait pas le genre urbain et qu’elle ne le considérait pas comme de la musique. Une autre chanteuse qui pense la même chose est Karina, qui n’a pas hésité à attaquer Bad Bunny.

