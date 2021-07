Tatjana Schoenmaker, médaille d’or et record du monde au 200 brasse

30/07/2021

L’Afrique du Sud Tatjana Schoenmaker il a rempli les prévisions et s’est proclamé Champion olympique avec un nouveau record du monde inclus, après avoir remporté ce vendredi la finale du 200 brasse aux Jeux de Tokyo avec un temps de 2 : 18,95 minutes. Schoenmaker, qui avait déjà touché le record à la fois dans les préliminaires, où elle a établi un nouveau record olympique, et en demi-finale, à la troisième fois, elle a finalement pu abaisser le record -2 :19,11- de la Danoise Rikke Moller Pedersen en force depuis le 2013. En fait, la Sud-Africaine, qui a déjà remporté la médaille d’argent en finale du 100 brasse, a non seulement détruit le record nordique, mais est également devenue la première femme de l’histoire à perdre la barrière des 2h19.

Schoenmaker, qui est déjà entrée dans l’histoire en 2019 après être devenue la première nageuse sud-africaine à monter sur un podium de Coupe du monde après avoir accroché la médaille d’argent à Gwangju 2019, a retrouvé en finale ce qui lui manquait dans la série, une adversaire. Et quel meilleur rival que l’américain Lily roi, de bronze à l’épreuve de l’hectomètre, et si elle se démarque par quelque chose c’est à cause de sa férocité en tant que compétitrice, comme l’a vite vu la nageuse sud-africaine, qui a vu que King l’avait devancé de 41 centièmes lorsque l’équateur de l’épreuve est arrivé . Mais la plus grande résistance et, surtout, la force terminale de Tatjana Schoenmaker s’est terminée par un Lilly King qui jusqu’à présent avait toujours obtenu de meilleurs résultats sur des distances plus courtes telles que 50 et 100, dont l’Américaine est l’actuel champion du monde . Même si King n’a toujours pas cessé de se battre, malgré ses efforts, il n’a pu empêcher la fuite du Sud-Africain comme le montrent les 97 centièmes dans lesquels Schoenmaker a fini par distancier le Nord-Américain, argent avec un temps de 2 :19,92 minutes.

Beaucoup plus loin était l’Américain aussi Annie Lazor, qui avec une note de 2:20.84 a accroché une médaille de bronze qui l’aidera à surmonter définitivement la dépression dans laquelle il est tombé après la mort subite de son père en avril dernier.

Caeleb Dressel bat le record olympique du 100 papillon

L’Américain Caeleb Dressel a établi un nouveau record olympique au 100 mètres papillon après avoir signé un temps de 49,71 secondes ce vendredi en demi-finale des JO de Tokyo. Dressel a abaissé de 40 centièmes le précédent record olympique que le Hongrois Kristof Milak avait établi quelques minutes auparavant, et c’est le nageur nord-américain, qui a signé la deuxième meilleure note de tous les temps au Tokyo Aquatic Center, seulement dépassé de 49,50 que Dressel détient lui-même un record du monde, il ne veut laisser personne lui enlever la médaille d’or au 100 papillon.

C’est l’une des six médailles d’or auxquelles Caeleb Dressel aspire aux Jeux olympiques de Tokyo, où le nageur de Floride est déjà monté deux fois sur la plus haute marche du podium au 100 nage libre et au relais 4×100 nage libre.

Shun Wang remporte le 200 mètres styles

Le nageur chinois Shun wang a reçu la médaille de or ce vendredi dans le styles de 200 mètres devant le Britannique Duncan Scott et le Suisse Jeremy Desplanches. L’Asiatique, qui était toujours aux avant-postes, a remporté la victoire avec un temps de 1: 55.00, menant de 28 centièmes à un Scott qui a signé une belle remontée puisqu’il était cinquième à 50 mètres de la fin, et en 1,17 à Deplanches.

Emma McKeon remporte la finale du 100 mètres nage libre

Le nageur australien Emma McKeon Cela a été fait ce vendredi avec le médaille d’or au 100 mètres nage libre des Jeux Olympiques de Tokyo en natation devant la nageuse de Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey et Cate Campbell d’Australie.

McKeon a remporté sa quatrième médaille dans la capitale japonaise, deuxième d’or après le relais 4×100 libre, après avoir dominé la finale de bout en bout et s’imposer avec un temps de 51.96, un nouveau record olympique, menant de 31 et 56 centièmes à l’Asiatique déjà son compatriote respectivement.