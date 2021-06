Tatouage d’Angleterre, skinhead complet, tache blonde et barbe

Declan Rice et Jadon Sancho auront leur première bière, Darren Bent se teindre les cheveux en blond comme Phil Foden, tandis que Jack Grealish et Jordan Pickford frapperont Vegas.

Maintenant, Jamie O’Hara, Craig Mitch et Darren Ambrose de talkSPORT sont entrés en scène, et il y a une raison supplémentaire de voir l’Angleterre soulever le trophée Henri Delaunay.

Les scènes du pays seraient quelque chose à voir si le football revenait à la maison

Beaucoup d’entre nous n’ont jamais vu l’Angleterre gagner un tournoi majeur, alors naturellement vous devez faire quelque chose pour marquer l’occasion.

Dans une récente interview avec talkSPORT, Pickford a déclaré qu’il rejoindrait son coéquipier Grealish en vacances à Las Vegas, tandis que Luke Shaw et Kyle Walker ont plutôt courageusement permis aux auditeurs de talkSPORT de décider ce qu’ils devaient faire.

Cela a amené les hôtes de l’Euro GameDay Countdown, Jamie, Craig et Darren, à penser à ce qu’ils feront pour célébrer si le football rentre à la maison.

Craig dit qu’il va teindre sa moustache et la barbe sur son menton en blond, tandis que Darren va devenir skinhead – et Jamie fera la coupe dans talkSPORT Towers !

On vient de nous donner une autre raison de voir l’Angleterre devenir championne d’Europe

Mais le vœu de Jamie durera beaucoup plus longtemps puisqu’il a promis de se faire tatouer le badge de l’Angleterre et le nom du buteur du but vainqueur en finale si les Three Lions remportent l’Euro 2020.

Il a déclaré : « Si nous gagnons l’Euro, je me ferai tatouer l’Angleterre. Je vais me faire tatouer à 100% le badge de l’Angleterre et celui qui marquera le vainqueur de la finale, je me ferai tatouer son nom. »

Darren a ensuite brillamment suggéré que si la finale allait aux tirs au but, Jamie devra aussi se faire tatouer chaque buteur au tir au but…

Pas de recul sur celui-ci, les gars !