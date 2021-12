Tatouages ​​Chiquis Rivera | NowMyism.com

. Chiquis Rivera s’est fait tatouer le visage comme Tekashi 69 ?

Chiquis Rivera donne toujours de quoi parler, et cette fois la chanteuse a attiré l’attention sur les réseaux sociaux à cause d’une photo sur laquelle elle portait son visage avec plusieurs mots « tatoués », qui rappelaient à beaucoup le rappeur Tekashi 69.

La fille de la défunte chanteuse Jenni Rivera a partagé l’image, dans laquelle elle portait sa peau de porcelaine avec les mots « surligner » et « contour » sur diverses parties de son visage, mais il ne s’agissait pas de vrais tatouages, mais d’imprimés pour promouvoir sa marque de maquillage. .

Chiquis, qui portait également des lèvres maquillées et des coups de pinceau basiques, a utilisé la belle photographie pour faire la publicité de ses produits Beflawless.

« Notre palette exclusive Trio est conçue pour fixer, parfaire et illuminer. ✨ Il suffit de l’obtenir pour 14 $ aujourd’hui ! » C’était le commentaire avec lequel l’artiste a accompagné la photo. « Cette palette est disponible en 3 options de tons de peau et elle adhère parfaitement à tous les tons de peau. »

Chiquis a expliqué que le maquillage qu’elle montrait dans l’image était le travail de tons moyens et sombres, et a partagé le lien où les gens peuvent acheter les produits.

« Dans ce look, nous plantons le décor avec la PALETTE PERFECTIONNANTE MOYENNE – TRIO et le contour avec la PALETTE PERFECTIONNANTE FONCÉE – TRIO », a commenté la nièce de Lupillo Rivera. « Obtenez-le aujourd’hui avec seulement 60 % DE RÉDUCTION !

beflawless.com « .

Après la publication de Chiquis Rivera, les commentaires de ses fans n’ont pas attendu et ont rapidement rempli les réseaux de la chanteuse de toutes sortes de messages.

« Bella », « Merveilleux », « fabuleux », « qu’ils sont beaux tes tatouages » étaient quelques-unes des phrases exprimées par les followers de l’interprète.

Mais tout le monde n’a pas loué la beauté de l’artiste, et il y a eu ceux qui l’ont attaquée pour avoir utilisé de nombreux filtres dans la photographie, ce qui a fait perdre complètement à l’image de la jeune femme son naturel.

« Qui est-elle ??? ? », « Avez-vous retiré le rembourrage de vos lèvres et de vos joues ? », « Pourquoi ne vous acceptez-vous pas tel que vous êtes ? Tu ne te ressembles même pas !! 🤦🏼‍♀️😵‍ « et » on dirait que le maquillage est bon parce qu’il fait des miracles « , ont commenté certains internautes. «Pourquoi faites-vous beaucoup de Photoshop si vous êtes de grande taille, cela n’a pas d’importance. Vous n’avez pas à avoir honte 😑 », a ajouté un autre.

Beflawles est la marque de Chiquis avec son amie Judi Castro, dont elle dit sur sa page officielle : « Nous avons lancé BeFlawless LLC le 16 mars 2016 et nous sommes fiers d’être reconnus comme une ligne remarquable dans l’industrie de la beauté. C’est notre famille et de tout notre cœur, nous avons une passion profonde pour le développement de chaque produit que nous fabriquons (…) Nous voulons que tous nos clients puissent être aussi beaux qu’ils se sentent, à tout âge ».

