Tatsuki Suzuki prend la pole serrée en Moto3 et Acosta est 13e

05/01/2021

La lutte pour la pole position sur le circuit de Jerez est très serrée, où Andrea Migno et Tatsuki Suzuki ont dominé le début de Q2. Pedro Acosta il a réussi à se battre pour la pole après quelques problèmes avec l’arrière en Q1 et a terminé 13e. Les coureurs étaient calmes pendant la première moitié des qualifications, attendant de pousser et d’améliorer les temps à 2 minutes de la fin, ce qui signifiait une pole qualificative très serrée.

Les pilotes avaient calculé l’heure exacte pour sortir pour le dernier tour à la recherche du meilleur temps, ce qui les a tous amenés à partir en peloton pour se battre pour les premières positions. Suzuki a pris la pole suivi de Chambre qui a atteint la deuxième position au dernier moment en volant la position Andrea Migno qui sortira finalement troisième. Gabriel Rodrigo commencera à partir de la quatrième position et Jaume Masià qui n’a pas réussi non plus à trouver un bon rythme, partira 15e.