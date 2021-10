Tatted Swerve prend d’assaut Internet avec son rap

L’industrie de la musique a toujours survécu aux nouvelles tendances.

Avec l’avènement des médias sociaux, l’industrie a reçu un vivier de nouveaux talents qui présentent sans crainte des compositions uniques qui deviennent des tendances virales. Le chanteur et rappeur Tatted Swerve est un nom montant dans l’espace. Le nouveau rappeur de New York prend d’assaut Internet avec son rap non conventionnel qui incorpore des nuances subtiles de hip-hop.

Tatted Swerve a commencé son parcours dans l’industrie de la musique en tant qu’interprète en direct. Il a grandi dans un quartier en proie à la criminalité. Les gens de son entourage avaient une mentalité étroite et ne sortaient presque jamais des sentiers battus. Depuis l’enfance, Tatted Swerve était différent. Il avait de grands rêves et a toujours su qu’il devait travailler plus dur pour échapper à son environnement désastreux. Il a trouvé sa vocation dans la musique mais ne savait pas comment naviguer dans l’industrie.

Il avait le talent et la voix mais pas d’oreilles. C’est là qu’il a beaucoup lutté au départ pour trouver son public. Les spectacles en direct sont devenus une aubaine dans sa vie. C’était une plate-forme qui lui permettait d’interagir directement avec le public et de lui remonter le moral. Cette expérience a captivé Tatted Swerve jusqu’à ce que la pandémie frappe, et tout a changé du jour au lendemain. Comme toutes ses émissions en direct ont été annulées, Tatted Swerve s’est tourné vers les médias sociaux pour rester en contact avec son public.

En peu de temps, il a développé un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux en montrant son talent unique. Originaire du pays du hip-hop et de son amour indéfectible pour le rap, les compositions non conventionnelles de Swerve inter-genres ont laissé le public en redemander. Sa performance en collaboration avec l’artiste musical et rappeur de renom Coi Leray est devenue un succès instantané sur toutes les plateformes de streaming musical. La chanson a reçu une réponse écrasante du public et a remporté de nombreux succès quelques semaines après sa sortie. La performance de Swerve dans cette chanson lui a également valu une reconnaissance positive de la part des passionnés de musique du monde entier.

Avec son nouveau succès sur les réseaux sociaux, Tatted Swerve est sur le point de faire vibrer la scène avec une musique plus avant-gardiste. Il pense que le rap a suffisamment de place pour une créativité qui reste à explorer. Il veut mélanger les sons internationaux avec le rap pour créer une musique apaisante mais avant-gardiste. Avec plus de projets en préparation, Tatted Swerve travaille dur pour être à la hauteur des attentes de son public.

Il veut continuer à divertir le public avec sa musique sur les réseaux sociaux, mais la scène en direct sera toujours sa vocation. Il croit que le sentiment d’un artiste qui se produit devant un public en direct est sans égal. Même si notre situation actuelle et la «nouvelle normalité» rendent toujours difficile pour lui et d’autres artistes à travers le monde de se produire en direct, il veut désespérément faire un retour à travers des concerts numériques en direct. Même s’il n’a pas de public qui l’acclame, Tatted Swerve se contentera de savoir qu’il est regardé en direct par des millions de mélomanes dans le confort de leur foyer.

Tatted Swerve aspire à travailler avec des artistes plus populaires à New York dans les années à venir. Pour lui, sa carrière ne fait que commencer et il existe des possibilités infinies dans l’industrie de la musique qu’il explorera avec le temps.