Tatum et Brown parviennent à arrêter les Hornets de LaMelo et Bridges

Victoire de Celtics de Boston sur le tribunal de Charlotte frelons 140-129 dans un duel spectaculaire qui s’est décidé en prolongation. C’est la première défaite de la franchise qu’il dirige Michael Jordan jusqu’ici cette saison. Jaysont tatum et Marron Jaylen Ils étaient spectaculaires et pouvaient avec la poussée de Ponts Mikal et Boule Lamelo. Duel précieux.

Jayson Tatum a détruit les Hornets avec un match formidable. Il a terminé avec 41 points (14 sur 28 en placement et 6 sur 12 en triple). De plus, il a ajouté 8 rebonds, 7 rebonds et un plug. +22 avec lui sur le terrain pour les Celtics. Il était très bien accompagné de son partenaire de combat Jaylen Brown, qui a signé 30 unités (12 sur 20 aux tirs du terrain), 9 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Dennis Schroder, qui a commencé, a contribué 23 points et 8 passes décisives.

Juancho Hernangómez a joué quatre minutes et a terminé avec 2 points, un rebond et un vol. Toujours sans compter pour Udoka. Ce ne sera pas facile.

Les ponts et le bal n’étaient pas assez

Excellent début de saison pour les Hornets, qui n’ont pas réussi à obtenir leur quatrième défaite en quatre matchs hier. Ils l’ont vendu chèrement, emmenant les Celtics en prolongation. Grand match encore une fois de Bridges (25 points et 10 rebonds) et de Bal (25 points et 9 passes décisives). Kelly Oubre Jr. est allé à 19 points et 9 rebonds. Gordon Hayward a contribué 15 points.