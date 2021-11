Tatum et les Celtics envoient les Rockets à une 15e défaite consécutive, 108-90

Jayson Tatum a marqué 30 points, Jaylen Brown en avait 19 à son retour après avoir raté huit matchs avec une blessure et les Boston Celtics ont été repoussés par Houston 108-90 lundi soir, envoyant les Rockets à leur 15e défaite consécutive.

Dennis Schroder a ajouté 18 points pour Boston, qui a remporté trois victoires consécutives et huit sur 11. Al Horford a récolté 11 points et 11 rebonds. C’était le quatrième match consécutif de Tatum avec 30 points ou plus.

« Nous aimons ce que les jeunes gars ont fait et les autres gars ont fait dans ces rôles, mais évidemment nous voulons être entiers », a déclaré l’entraîneur de Boston Ime Udoka. « C’est bien d’avoir une certaine continuité là-bas pour voir où nous serons finalement quand nous serons en bonne santé. »

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Armoni Brooks a récolté 17 points pour Houston (1-16). Aucun partant n’a atteint un score à deux chiffres. La seule victoire des Rockets est survenue à domicile contre Oklahoma City lors de leur deuxième match.

« Nous avons besoin de tout le monde », a déclaré l’entraîneur des Rockets Stephen Silas. « Nous avons besoin de tous nos partants, c’est sûr. Nous devons être meilleurs. »

Le centre de départ Robert Williams III est également revenu pour Boston après avoir été absent lors des trois derniers matchs en raison d’une douleur au genou gauche. Il avait 15 rebonds et deux points.

Les Celtics (10-8) ont ouvert la voie avec une course de 17-0 au milieu du troisième quart, tenant les Rockets sans point pendant 6 minutes.

Brown, mis à l’écart avec une blessure à l’ischio-jambier droit, a mis les fans sur pied en marquant 10 points consécutifs.

Il a réussi un coup de scoop dans le couloir après deux lancers francs et a couronné sa rafale avec des 3s consécutifs à 24 secondes d’intervalle, le premier en transition depuis le haut et le second sur l’aile gauche. Cela fait 72-50 avec 6:43 à jouer dans le troisième.

« La chose la plus importante pour lui était de mettre ses jambes sous lui et d’avoir confiance en lui pour bouger sur le terrain », a déclaré Horford à propos de Brown. « Une fois qu’il a pu obtenir quelques paniers, vous avez pu voir qu’il se sentait plus à l’aise avec tout. … Ce troisième quart-temps était une très belle séquence, le voyant bien bouger. »

Le centre des Rockets et ancien du Celtic Daniel Theis sait à quel point il est difficile de contenir Tatum et Brown lorsqu’ils prennent le rythme.

« C’est presque impossible », a déclaré Theis. « Vous avez vu quand Jaylen l’a fait, quelques layups, des lancers francs et il a eu deux 3 en transition, c’est difficile. Vous devez les arrêter en équipe. Vous ne pouvez pas l’arrêter ou Jayson en tête-à-tête. «

Boston menait 86-63 après trois quarts.

Tatum avait 22 points dans la première mi-temps.

CONSEILS

Rockets : Kevin Porter Jr. a été absent pour son troisième match consécutif en raison d’une contusion à la cuisse gauche.

Celtics: Brown était limité en minutes, Udoka disant qu’il jouerait environ la moitié du match. Le premier panier de Brown en 2 semaines et demie est venu sur un sauteur au milieu du premier quart après avoir raté ses trois premiers tirs. Il a joué 23 minutes. … G Josh Richardson a raté le match avec une maladie non-COVID.

SOIRÉE À THÈME

Il a été présenté comme « 80s Night » au TD Garden avec de la musique de cette époque jouée pendant les temps morts ainsi que des extraits vidéo de l’ancien Boston Garden.

Les Celtics ont accueilli l’ancien joueur et entraîneur ML Carr et l’ancien gardien Gerald Henderson, dont le vol lors du deuxième match de la finale de la NBA 1984 a aidé Boston à battre les Lakers en route vers le championnat.

De plus, les Celtics ont battu les Rockets pour les titres NBA 1981 et 86, et à juste titre, comme dans les années 80, les équipes ont joué au chippie en première mi-temps.

CONTENT DE TE REVOIR

Theis a eu une bonne main lors des présentations d’avant-match.

Theis, 29 ans, a été échangé à Chicago en mars dernier lors de sa quatrième saison avec les Celtics. Les Rockets l’ont obtenu dans un accord de signature et d’échange avec les Bulls au cours de l’été.

SUIVANT

Rockets : accueillez Chicago mercredi.

Celtics : Hébergez Brooklyn mercredi pour terminer un homestand de quatre matchs.