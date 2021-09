Tatum, fierté perdue et les Celtics 2021-22 : et maintenant ?

Ni en avant ni en arrière. C’est la direction que certains Celtics prennent sans but, stagnante, qui ont eu des changements structurels mais pas formels et qui continuent à chercher cette fierté verte perdue qu’ils ont montrée il y a longtemps. Chaque fois, et c’est le problème, il y a plus de temps. Les saisons sans titres sont cumulées, également sans Finales, et l’équipe de Boston, avec 17 titres à son actif, semble plus près de perdre son éternelle hégémonie historique que de la récupérer. Autrement dit : ce sont les Lakers qui, du moins de façon apparente, optent plus clairement pour le numéro 18. Et pas les Celtics, qui ont eu des changements au tableau et sur les bancs et qui sont en pleine mutation. époque, mais pas évolution; ni involution, bien sûr. Le sentiment en ce moment est que les verts sont les mêmes que l’année dernière. Et que le précédent, et le précédent, et le précédent… Car oui, ils peuvent mettre la main sur l’Est et jouer ces finales de Conférence qui ont été le sommet du projet et la malédiction de Stevens. Mais ils peuvent aussi sombrer comme l’an dernier, rester au premier tour et dire adieu à des options pas très claires.

La défaite face aux Nets au premier tour, chronique d’une mort annoncée, a ouvert la porte au changement. Ainsi, en italique, puisqu’il semble un mot que la franchise répudie. La culture celtique a toujours été axée sur des projets à long terme., le respect des joueurs historiques et la responsabilisation des entraîneurs qui, en général, ont eu un lien énorme avec les fans et la culture de l’entité. Cependant, les choses ont changé à Boston et il semble que l’équipe n’ait pas réussi à s’adapter à sa nouvelle réalité. Celui qui leur a donné une bague en 35 ans, mais aussi qui a vu leurs fans s’embourgeoiser par la hausse des prix de leurs billets et que les façons de faire du passé n’ont pas leur place dans une NBA en mutation, avec le joueur habilité, un style prédominant différent de celui pratiqué à l’époque glorieuse des Celtics, et un fonctionnement interne radicalement différent de celui qui était pratiqué à l’époque.

Les Celtics, pratiquement depuis la retraite de Larry Bird, ont du mal à s’adapter, changer, avancer, évoluer. Ils ont suivi la même tendance et ont toujours respecté leurs projetsMais ce qui a fait d’eux l’équipe la plus victorieuse de l’histoire dans le passé a fait des ravages aujourd’hui. Ainge a remplacé Red Auerbach, mais a continué avec les coutumes du maître et n’a laissé aucune nouvelle empreinte. Garder Doc Rivers était finalement une sage décision qui a amené la franchise à son dernier anneau, il y a 13 ans, mais elle a gardé une liste de vétérans trop longtemps et quand il n’y avait plus aucune chance de répéter le championnat. Et plus de même avec Brad Stevens, qui a été huit saisons, mais il a baissé dans le dernier, avec l’équipe qui a besoin d’un nouveau discours, de luttes internes et d’un tableau lâche sans solutions.

Depuis le ring de 2008, les Celtics ont atteint une finale et quatre autres finales de conférence. Ils ont été candidats et favoris. Mais le conservatisme d’Ainge sur le marché a fini par détruire l’équipe face à l’opinion publique et les fans verts eux-mêmes, fatigués de faire les gros titres avec des rumeurs et non des faits, de ne pas donner un coup au marché. D’insister pour résister et d’ignorer les possibilités de changement. Et au final, Stevens a refusé son retour à l’université de l’Indiana et a pris la place d’Ainge, mais il n’a pas spécialement changé sa façon de faire. ET ouais, il vient juste de commencer ses fonctions, mais il est revenu à une vieille gloire comme Al Horford (qui est parti à 32 ans et revient à 36 ans), a mis fin à des échecs récents comme Tristan Thompson et a protégé Marcus Smart, un héros du public. Apparemment peu. Aussi si nous incluons Udoka, en tant que nouvel entraîneur, dans l’équation.

Et maintenant quoi?

Il est difficile de penser que ce que (le petit) Stevens a fait va changer la dynamique des Celtics. Le retour d’un Horford vieillissant ne résout pas le problème interne qu’ils traînent depuis, précisément, leur départ ; le nouvel entraîneur, noir à la demande de l’équipe (il faut garder les joueurs heureux) après que Becky Hammond a été jouée (à nouveau), elle n’a presque aucune expérience et est une inconnue allongée. De plus, ils ont perdu Evan Fournier, l’un des rares arrivés ces derniers temps, et le chapelet d’intouchables que gérait Ainge n’a pas changé : l’équipe, qui devrait se construire autour de Tatum, est toujours celle qui était l’année dernière, avec Jaylen Brown, Grant Williams, un Marcus Smart qui a renouvelé pour 4 ans et 77 millions de dollars (trop ?) et ceux que l’on connaît déjà : Pitchard, Robert Williams, Edwards… Bruno Fernando sera un soutien intérieur avec Horford et Enes Kanter, qui revient chez les Celtics pour divertir et attaquer (en défense maintenant, peut-être…), et Dennis Schröder est un prix mineur, mais atteint avec seulement 5 millions de dollars en raison d’une faute, principalement, de l’ego du joueur. Mais une signature de certains sarcasmes si l’on considère qu’un homme aussi aimé des verts que Rajon Rondo, est revenu à certains Lakers avec qui il a déjà conquis le ring (un autre coup de couteau) en 2020.

Et tout cela, sans compter qu’à la Conférence de l’Est les choses ont changé. Le projet, boiteux après le passage de Kyrie Irving (aujourd’hui hors de l’équipe) et son comportement inexplicable, n’a pas levé la tête depuis, et la prolongation contre le Heat dans la bulle d’Orlando y est arrivée sans, encore une fois, aucune sorte de changement. environ. C’est alors, en Floride, où Smart s’est mis en colère contre Hayward (également en dehors de l’équipe)Stevens a perdu sa voix chantée et sa chimie, celle qui a toujours caractérisé les Celtics historiques, s’est fissurée. Et, dans tout ce processus, les Sixers sont les candidats éternels sans prix, les Hawks se sont réveillés avec McMillan et le réveil définitif de Trae Young, Milwaukee est le centre du monde, Giannis Antetokounmpo le roi de la NBA et les Nets, cette super équipe prête à en finir avec tout et tout le monde. Celui qui a éliminé les Celtics au premier tour dans une égalité facilement prévisible. Avec Kyrie en tête, l’une des nombreuses ironies de la meilleure Ligue du monde.

Tatum donne pour ce qu’il donne et beaucoup de choses dépendront de son niveau : plus de 26 points par match l’an dernier, une capacité de rebond consolidée, une passe en avant sur la passe et une bonne solidité défensive qui s’est traduite par une exhibition de 50 points en playoffs. , dans la seule victoire, les Celtics pourraient rayer les filets. Et oui, Jaylen Brown est très bon, tout le monde aime Smart (ou personne ne l’aime, ça dépend à qui vous demandez), Horford peut donner quelque chose de ce qu’il a donné à son époque, il y a eu une certaine incorporation et le banc a un nouveau visage et une nouvelle voix. Mais, en substance, on a l’impression que les Celtics n’ont rien changé. Sa base est la même, sa structure aussi et sa philosophie, peut-être anachronique, s’inspire de ce qu’était Auerbach à son époque et imité plus tard par Danny Ainge. Maintenant, il ne reste plus qu’à voir comment la chose est donnée à une jeune équipe, mais à un projet qui ne l’est plus. La fierté celtique, perdue dans le ciel, attend impatiemment son propriétaire pour la réclamer à nouveau. Pour l’instant, ni en avant ni en arrière. L’équipe, stagnante, cherche sa place dans une NBA qui n’attend personne. Pas même les Celtics.