Tatum marque 60 points, égale Larry Bird et aide les Celtics à surmonter un déficit de 32

01/05/2021 à 19:43 CEST

.

Le garde Jaylen Brown a marqué un triple avec 16,7 secondes pour terminer la prolongation et l’attaquant de puissance avait 60 points qui ont aidé les Celtics à surmonter un déficit de 32 points avant de battre les San Antonio Spurs 143-140. Avec ce score individuel impressionnant, Tatum a égalé la meilleure note de la légende de Boston, Larry Bird, qui l’a fait en 1985.

Tatum, dont le record de carrière précédent était de 53 points contre les Timberwolves du Minnesota, le 9 avril, a marqué 21 au quatrième quart, puis ajouté 10 en prolongation et il a couronné un retour improbable avec une paire de lancers francs qui l’ont scellé avec quatre secondes à faire.

Brown a terminé avec 17 points, le garde Marcus Smart a récolté un double double de 10 points et 12 passes, et l’attaquant recrue Aaron Nesmith a réussi 16 touchés et six rebonds pour les Celtics.

Le pivot canadien Tristan Thompson a saisi 15 rebonds et a marqué huit points avec l’équipe de Boston (34-30), qui a remporté le deuxième match consécutif, et était en hausse d’un demi-match sur le Miami Heat, qui était au repos, pour la sixième place au classement de la Conférence Est.

Tatum a marqué 14 des 16 points des Celtics au premier trimestre et Thompson était le seul autre joueur de Boston à l’accompagner dans cette période.

San Antonio a marqué 71 pour cent sur les buts sur le terrain au cours de la première mi-temps pour avoir une avance de 32 points au deuxième quart. Les Spurs détenaient une avance de 31 points dans le troisième temps avant que les Celtics n’entament un retour furieux. Il a fallu cinq minutes supplémentaires pour terminer son exploit et le triomphe.

L’avant-garde DeMar DeRozan a terminé en tant que leader des Spurs avec 30 points et 14 passes décisivestandis que le garde Dejounte Murray et le garde Lonnie Walker IV ont terminé avec 24 points chacun.

Le centre autrichien Jakob Poeltl était une fois de plus le meilleur des Spurs dans le match intérieur avec 15 points et 10 rebonds, mais comme le reste de l’équipe à la fin, il n’a pas pu obtenir les buts décisifs et les vainqueurs.

Murray a effectué ses neuf premiers tirs et n’a raté que le milieu du troisième quart., mais à la fin, les Spurs ont perdu leur deuxième match consécutif et ont été placés avec une note de 31-31, neuvième de la Conférence Ouest, ce qui leur donne le droit de jouer le play-in pour avoir une option pour aller aux éliminatoires.