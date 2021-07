Tatva Chintan, introduction en bourse de Glenmark Life Sciences, Tech Mahindra, LIC Housing, les actions de l’IDBI Bank en bref

Les participants au marché réagiront aux résultats de la réunion de la Réserve fédérale américaine et surveilleront de près les résultats du trimestre d’avril à juin. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 8,50 points à 15 715,50 sur la bourse de Singapour, signalant une ouverture timide pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi. Les acteurs du marché réagiront aux résultats de la réunion de la Réserve fédérale américaine et surveilleront de près les résultats du trimestre d’avril à juin, le flux des FII, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et les indices mondiaux le jour d’expiration mensuel des F&O. Plus de 90 sociétés cotées au titre de l’ESB devraient publier leurs résultats du premier trimestre aujourd’hui. En outre, les actions IP de Tatva Chintan Pharma Chem feront leurs débuts en bourse. “Jeudi, le marché pourrait rester dans la fourchette de négociation de 15800 et 15600. Comme le marché est rentré dans la fourchette de négociation, les niveaux de 15600 agiraient comme un support majeur et 15800 seraient un obstacle majeur”, Shrikant Chouhan, a déclaré le vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Introduction en bourse de Tatva Chintan Pharma Chem : L’introduction en bourse de Rs 500-cr Tatva Chintan récemment conclue fera ses débuts en bourse aujourd’hui. L’émission a connu le deuxième abonnement le plus élevé à ce jour en 2021.

Introduction en bourse de Glenmark Life Sciences : L’émission a été souscrite 5,78 fois le deuxième jour de souscription. Aujourd’hui est le dernier jour pour faire une offre pour l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences, une filiale de Glenmark Pharmaceuticals.

Tech Mahindra, LIC Logement : Sociétés cotées à l’ESB telles que Colgate-Palmolive (Inde), Tech Mahindra, AAVAS Financiers, ADF Foods, Ajanta Pharma, CCL Products, Container Corporation of India, Dhanuka Agritech, Dwarikesh Sugar Industries, Eris Lifesciences, Future Retail, GHCL, JK Lakshmi Ciment, Jindal Stainless (Hisar), Jyothy Labs, Laurus Labs, LIC Housing Finance, Mahindra Holidays & Resorts India, Motilal Oswal Financial Services, Oberoi Realty, Parag Milk Foods, Punjab & Sind Bank, PVR, Raymond, Shoppers Stop, Shriram City Union Finance, TVS Motor Company, Union Bank of India, publieront jeudi leurs résultats trimestriels.

Radico Khaitan : Le fabricant d’alcools Radico Khaitan a annoncé une augmentation de 35,7% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son bénéfice net au premier trimestre à Rs 59,83 crore. Il a également annoncé qu’il est devenu le plus grand exportateur d’IMFL d’Inde au premier trimestre de l’exercice 2022.

Financement de Sundaram : Sundaram Home Finance a déclaré que pour financer ses plans de croissance, la société cherchait à lever 2 500 crores de roupies cette année grâce à une combinaison d’instruments de dette et de financement bancaire. La filiale de financement immobilier de Sundaram Finance a enregistré un bénéfice net de Rs 40,04 crore pour le premier trimestre de l’exercice 22, contre Rs 33,94 crore au même trimestre de l’année précédente.

Banque Dhanlaxmi : Dhanlaxmi Bank a annoncé une augmentation de 11,5% en glissement annuel de son bénéfice net au premier trimestre à Rs 6,79 crore, en grande partie en raison de la baisse des provisions pour créances douteuses.

Banque IDBI : IDBI Bank a annoncé une augmentation de 318% en glissement annuel (en glissement annuel) de son bénéfice net à Rs 603 crore pour le trimestre clos en juin 2021, en raison de la hausse des autres revenus et de la récupération du compte Kingfisher Airlines.

Embassy Office Parks FPI : Embassy Office Parks REIT, basé à Bengaluru, a enregistré une croissance de 36% en glissement annuel de son bénéfice net d’exploitation (NOI) à Rs 621 crore au cours du premier trimestre de l’exercice 22. Les revenus ont augmenté de 43% sur une base annuelle à Rs 738 crore au cours de la même période.

