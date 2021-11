Taty Castellanos, le meilleur attaquant de la MLS

11/06/2021 à 08:00 CET

La saison 2021 de la MLS a un protagoniste clair : Taty Castellanos, l’attaquante argentine de 23 ans qui joue pour New York. A un match de la fin de la saison, il peut terminer meilleur buteur et est leader avec 18 buts en 31 matchs. Mais non seulement il se démarque devant le but, étant celui qui tire le plus de tirs de la compétition (56), mais il est aussi celui qui produit le plus de passes décisives. Et il a une efficacité de passage de 69 pour cent.

Sa belle saison il a relégué d’autres stars de la compétition comme le Mexicain Chicharito Hernandez, qui a signé pour le Los Angeles Galaxy, et le Péruvien Raúl Ruisdiaz des Seattle Sounders.

Castellanos est arrivé à New York en provenance de City Torque, le club que City Group possède en Amérique du Sud depuis 2018. Il n’a jamais joué professionnellement dans son pays et avant d’arriver au club uruguayen, il s’est retrouvé à l’Université du Chili, où il a fait sa carrière professionnelle. début. Là, il a été dirigé par l’un des entraîneurs qui a marqué Lionel Messi à La Masia del Barca, Guillermo Hoyos.

« J’ai neuf ans. Je m’identifie à la griffe de Lucho Suárez et essaie de copier des choses de lui et de Radamel Falcao. J’essaie toujours d’aider l’équipe de quelque manière que ce soit. J’aime essayer d’ouvrir des espaces en défense, courir beaucoup, tirer en diagonale. Je cherche à m’amuser avec le ballon et à marquer beaucoup de buts & rdquor;, se définit-il.

A NYC il a été réalisé par Domènec Torrent, ancien collaborateur de Pep Guardiola. L’entraîneur catalan a été ébloui par l’attaquant et a contraint la direction du club à l’emmener à New York six mois plus tôt que prévu. Et il l’a initié au jeu de la possession et a amélioré ses attributs et son nez marqueur. Guardiola lui-même, lors d’une visite du club uruguayen à Manchester, a fait l’éloge de l’attaquant argentin et lui a promis un avenir européen. Son coéquipier David Villa et son rival Wayne Rooney (quand il jouait pour DC United) l’ont également félicité pour ses conditions.

La croissance de Taty a été si spectaculaire depuis lors que a été projeté comme l’un des meilleurs attaquants argentins, ce qui lui a valu d’être appelé dans l’équipe argentine des moins de 23 ans qui s’est qualifiée pour les Jeux de Tokyo.

Cette saison, il a reçu des offres d’Europe et du Brésil pour quitter le club new-yorkais, mais la direction sportive a décidé de ne pas le vendre et d’améliorer son contrat. Et le pari est réussi : Castellanos est le buteur de la MLS et est l’un des grands candidats à l’émigration vers le prochain marché et enfin faire le saut vers une Ligue du Vieux Continent.

Taty est également le deuxième meilleur buteur de tous les temps de NYC et veut clôturer la saison en tant que buteur de la MLS. Ses buts contre l’Inter Miami lors du dernier match l’ont placé devant Ola Kamara (17 ans) et Ruidíaz, Adam Buska et Daniel Salloi (16 ans). Ce dimanche contre Philadelphie au Yankee Stadium il aura l’opportunité d’atteindre l’objectif d’être le meilleur buteur de la saison. Certains clubs en Europe, comme Gérone, ont déjà manifesté leur intérêt pour lui et son club pense qu’il sera difficile de le retenir sur le prochain marché.