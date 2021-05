Tauktae a fait plus de dégâts et de victimes que les cyclones précédents au cours de la dernière décennie

Le super cyclone Amphan qui s’était développé au-dessus de la baie du Bengale en 2020 a également fait moins de victimes que Tauktae à 90 ans.

Le cyclone tropical Tauktae a provoqué d’énormes destructions dans presque tous les États situés sur la côte ouest du pays. Les séquelles du cyclone féroce ont été ressenties jusqu’à la capitale nationale, le Bihar, au Népal et également en Chine qui a connu des pluies soudaines. Si l’on compare la férocité du cyclone, Tauktae a fait au moins 104 victimes – plus que tout autre cyclone au cours de la dernière décennie dans la mer d’Oman, a rapporté l’Indian Express.

Cyclones précédents dans le Gujarat

L’État du Gujarat, qui a subi de manière résiliente des catastrophes naturelles successives, y compris le tremblement de terre dévastateur de 2001, a également été le plus touché par le cyclone Tauktae. Avant que Tauktae ne frappe, dans le Gujarat, l’État au cours de ses 23 dernières années n’avait été témoin d’un cyclone tropical de catégorie «cyclone extrêmement grave» qu’une seule fois en 1998, appelé cyclone Kandla. Le Dr Mrutyunjay Mohapatra, qui est le directeur général du Département météorologique indien (IMD), a déclaré à l’Indian Express que même si la mer d’Oman n’est pas témoin de trop de cyclones, la plupart d’entre eux sont intenses. En comparaison, la côte orientale connaît plus de cyclones tropicaux, le golfe du Bengale enregistrant jusqu’à quatre fois plus de cyclones par rapport à la mer d’Oman.

Dommages causés par le cyclone Tauktae

Le cyclone a entraîné des coups de vent féroces et des pluies intenses sur toute la côte ouest du pays, du Kerala au Karnataka, en passant par Lakshadweep, Maharashtra, Daman & Diu et Goa jusqu’à la côte du Gujarat. Le Dr Mohapatra a déclaré qu’il était rare qu’un cyclone affecte autant d’États en même temps. L’ampleur des dommages causés par le cyclone est sans précédent, car le cyclone n’affecte généralement que l’État où il touche les terres ou, au maximum, quelques États voisins. Par exemple, le cyclone Ockhi n’a touché que le Tamil Nadu et le Kerala sur la côte ouest.

Victimes

Au moins 104 personnes sont mortes dans le cyclone Tauktae, ce qui est plus que le nombre de victimes signalées dans tout autre cyclone tropical au cours de la dernière décennie. Le nombre de morts dans le cyclone Mekanu en 2018 et le cyclone Phet en 2010 était de 26 et 44 respectivement. Le super cyclone Amphan qui s’était développé au-dessus de la baie du Bengale en 2020 a également fait moins de victimes que Tauktae à 90 ans.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.