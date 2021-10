taureaux FTM trouvent obstacle | Invezz

La course haussière implacable du prix Fantom (FTM) s’est poursuivie mardi alors que les développeurs continuaient d’embrasser l’écosystème. Le prix de la pièce FTM est passé à 2,41 $, soit quelques points en dessous de son plus haut historique. Ce rallye a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 6,133 milliards de dollars. C’est désormais la 33ème plus grande crypto-monnaie au monde.

Croissance fantastique de l’écosystème

Fantom est un réseau blockchain relativement similaire à Ethereum, Solana et Binance Smart Chain. C’est un réseau qui permet aux développeurs de créer des applications décentralisées telles que DeFi, des jetons non fongibles (NFT) et des jeux.

Les données compilées par DeFi Llama montrent qu’il existe environ 46 plates-formes DeFi construites sur Fantom. Cela en fait la cinquième plus grande plate-forme après Ethereum, BSc, Avalanche et Polygon. Les plateformes DeFi construites sur Fantom ont une valeur verrouillée totale (TVL) de plus de 5,48 milliards de dollars.

Fantom a également créé sa propre plate-forme DeFi qui possède plusieurs fonctionnalités. Il a FTM, que les utilisateurs peuvent parier pour gagner des intérêts, et fmint qui permet aux gens de créer des actifs synthétiques tels que des crypto-monnaies et des matières premières.

De plus, la plate-forme DeFi dispose de plates-formes fLend et fTrade qui permettent aux utilisateurs d’échanger et de prêter des jetons. La plate-forme Fantom DeFi a un TVL de plus de 100 millions de dollars, ce qui est important car il s’agit d’une plate-forme relativement nouvelle.

Le prix de Fantom monte en flèche en raison de l’intérêt croissant pour les soi-disant tueurs d’Ethereum. Ce sont des plates-formes similaires à Ethereum mais dotées de fonctionnalités avancées telles qu’une vitesse rapide et des coûts réduits.

Le prix a également augmenté en raison de sa forte croissance dans l’industrie des jetons non fongibles (NFT). Par exemple, mardi, Pierre Gasly, pilote de Formule 1, lancera une collection NFT aux enchères chez Artion. Artion est développé à l’aide de la technologie Fantom.

Prédiction de prix fantome

Le graphique sur quatre heures montre que le prix du FTM a récemment connu une forte tendance à la hausse. La pièce a réussi à atteindre le niveau de résistance clé à 2,45 $, qui était le précédent record de tous les temps. En cours de route, il a formé ce qui ressemble à un motif de tasse et de poignée. Il est également soutenu par les moyennes mobiles à 25 et 50 jours.

Par conséquent, le prix Fantom montera probablement en flèche lorsque les taureaux commenceront à cibler le prochain niveau de résistance clé à 50 $. Ce point de vue sera confirmé si le prix parvient à grimper au-dessus du niveau de résistance actuel.

