Taux de change de la roupie susceptible de se déprécier de 2,75 % au cours de l’EX22 ; L’USDINR va coter latéralement avec un biais positif aujourd’hui

L’EURINR (janvier) devrait se négocier dans une fourchette de 84,30 à 84,70 tandis que le GBPINR devrait se négocier dans une fourchette de 100,80 à 101,35.

La roupie indienne s’est fortement affaiblie mardi face au billet vert américain, alors qu’une hausse des rendements du Trésor américain a soutenu l’indice du dollar américain, intensifiant les inquiétudes concernant les sorties d’investissement à l’étranger des marchés indiens. L’unité locale s’est établie à 74,57 (provisoire) contre dollar américain mardi. Sur le marché des changes interbancaire, la roupie a ouvert à 74,49 et a connu un plus haut intrajournalier de 74,46 et un plus bas de 74,61 par rapport au dollar américain avant de s’établir à 74,57, en baisse de 29 paise par rapport à sa clôture précédente de 74,28. L’indice du dollar, qui évalue la force du dollar américain par rapport à un panier de six devises, s’échangeait de 0,02 % à 96,23.

Le dollar américain a progressé de 0,06% hier dans un contexte d’augmentation des rendements des bons du Trésor américain et de baisse des actions américaines. En outre, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Kashkari, a déclaré qu’il s’attend à ce que la banque centrale doive augmenter les taux d’intérêt deux fois cette année pour faire face à la forte inflation. Cependant, la forte hausse a été limitée par des données économiques décevantes en provenance des États-Unis. Le futur de la roupie arrivant à échéance le 27 janvier s’est déprécié de 0,33% sur un dollar fort, des données économiques décevantes du pays et une flambée des prix du pétrole brut. Cependant, une nouvelle chute a été empêchée en raison de l’augmentation de l’appétit pour le risque sur les marchés nationaux et des afflux de FII, a déclaré le rapport ICICI Direct Currency Outlook.

La roupie devrait se déprécier en raison d’un dollar fort, dans l’attente de données économiques décevantes du pays et d’une flambée des prix du pétrole brut. En outre, les investisseurs craignent que le resserrement monétaire dans les principaux pays pour faire face à une inflation obstinément élevée n’incite les investisseurs étrangers à pomper des liquidités des marchés émergents, a-t-il ajouté. L’EURINR (janvier) devrait se négocier dans une fourchette de 84,30 à 84,70 tandis que le GBPINR (janvier) devrait se négocier dans une fourchette de 100,80 à 101,35.

USDINR (Spot) pour coter latéralement avec un biais positif

La roupie a été pesée pour la deuxième session consécutive après le numéro de la balance commerciale qui montrait que le déficit s’était creusé en décembre. L’Inde est confrontée à des déficits commerciaux élevés au cours des exercices 22 et 23, le compte courant restant déficitaire en raison de l’augmentation des importations. Les exportations du pays en décembre ont augmenté d’un record de 37% en glissement annuel à 37,29 milliards de dollars. Il s’agit de la réalisation mensuelle d’exportations la plus élevée jamais enregistrée à ce jour. Les importations ont également augmenté de 38,06% pour atteindre 59,27 milliards de dollars contre 42,93 milliards de dollars en décembre 2020. Par conséquent, le déficit commercial de l’Inde s’est creusé le mois dernier de 39,9% en glissement annuel pour atteindre 21,99 milliards de dollars, a déclaré Gaurang Somaiyaa, analyste Forex & Bullion, Motilal Oswal Financial Services.

Le dollar a commencé l’année sur une note positive mais était sous pression dans la seconde moitié de la session d’hier après que les données aient montré que le PMI manufacturier aux États-Unis avait chuté en décembre. L’indice était à 58,7 en décembre contre 61,1 le mois précédent. Cette semaine, l’accent sera mis sur le PMI des services et les chiffres de l’emploi aux États-Unis. Des chiffres supérieurs aux estimations pourraient limiter la baisse majeure du dollar. Pour la journée, nous nous attendons à ce que l’USDINR (Spot) cotation latéralement avec un biais positif et une cotation comprise entre 74,30 et 74,80, a-t-il ajouté.

Taux de change de la roupie susceptible de se déprécier de 2,75%

En raison d’une augmentation substantielle des rendements américains ainsi que de la hausse du dollar américain par rapport aux principales devises, l’USD/INR a ouvert la journée beaucoup plus ferme à 74,5, affichant un gain au jour le jour de 25 paise/USD. Au cours de l’exercice en cours, le taux de change de la roupie devrait se déprécier de 2,75 % ou moins. En 2021, l’indice mondial MSCI a augmenté de 17 %, marquant la troisième année consécutive de gains à deux chiffres. Les indices aux États-Unis sont en passe d’avoir leur meilleure course sur trois ans depuis 1999. Le Brent et le WTI ont tous deux augmenté de plus de 50 % en 2021, en raison d’un rebond économique mondial et de la contrainte des producteurs, a déclaré Kshitij Purohit, Lead Commodity & Currency. à CapitalVia Global Research.

En 2021, l’or a connu sa pire année en six ans, tandis que l’argent a chuté de 11,56 %. Tout cela aura un impact sur le taux de change USD/INR dans les prochaines sessions. Compte tenu des craintes concernant Omicron, la plupart des devises asiatiques se négocient à la baisse. La propagation d’Omicron a mis un terme à la reprise de l’économie de la région asiatique des ME. La roupie indienne a commencé le premier jour ouvrable de l’année en reflétant les marchés boursiers nationaux, qui ont commencé la journée considérablement plus haut. Les marchés boursiers indiens sont restés optimistes, les secteurs de l’informatique et de l’automobile progressant, grâce à des achats à grande échelle dans tous les indices sectoriels, a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.