Taux de chômage au plus haut de 15 semaines à 8,58%

Le taux de chômage urbain était tombé à 7,21% pour la semaine terminée le 4 avril, contre 8,84% pour la semaine terminée le 31 janvier.

Le taux de chômage de l’Inde a galopé à un sommet de 15 semaines de 8,58% pour la semaine terminée le 11 avril, en grande partie en raison d’une augmentation soudaine de 260 points de base du taux de chômage urbain à 9,81% au cours de la semaine.

Le chômage rural, cependant, est tombé à 8% pour la semaine terminée le 11 avril, contre 8,58% la semaine précédente, selon les données publiées par le Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE).

Le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas, ne se hasarderait pas à deviner ce qui a conduit à la flambée soudaine du taux de chômage urbain en seulement une semaine. Cependant, il a dit: «Nous devons nous inquiéter pour l’avenir.»

Après que le gouvernement a imposé un verrouillage vers la fin du mois de mars de l’année dernière alors que la pandémie frappait, le taux de chômage du pays a commencé à augmenter et a atteint son sommet de 27,11% pour la semaine terminée le 3 mai de l’année dernière.

Il est ensuite tombé à 4,66% le 17 janvier de cette année, mais est à nouveau remonté à 8,16% pour la semaine terminée le 4 avril, coïncidant avec le pic rapide des nouveaux cas de Covid-19. Ces dernières semaines, le pic était le 27 décembre à 9,5%.

Dans une deuxième vague à propagation rapide, le pays a enregistré plus de 9,37 cas de lakh pour la semaine terminée le 11 avril – le décompte hebdomadaire le plus élevé depuis le début de la pandémie l’année dernière. On s’attend généralement à ce que la deuxième vague ait un impact beaucoup plus dommageable sur le marché du travail et, par conséquent, le taux de chômage augmentera à nouveau dans les semaines à venir.

