Taux de chômage en baisse à 8,7%, la chute du RPL préoccupante

Il a atteint son pic de 23,52 % en avril de l’année dernière au milieu du verrouillage à l’échelle du pays, mais a commencé à baisser à partir du mois suivant. En mai de l’année dernière, le taux de chômage du pays était de 21,73 %.

Le taux de chômage a encore baissé à 8,72 % pour la semaine terminée le 27 juin contre 9,35 % la semaine précédente, mais est toujours resté supérieur aux 8,16 % enregistrés au début de la deuxième vague de Covid-19 début avril.

Le directeur général et PDG du Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE), Mahesh Vyas, a toutefois noté que le taux de participation au travail (LPR) avait chuté au cours de la semaine à 39,6% contre 40,5% une semaine plus tôt.

« Le taux de chômage a baissé sur un LPR en baisse. Le LPR est passé de 40,5% la semaine précédente à 39,6%. En conséquence, malgré la baisse du taux de chômage, le taux d’emploi est passé de 36,7% la semaine précédente à 36,2% au cours de la semaine terminée le 27 juin. Ce n’est pas une bonne évolution », a déclaré Vyas à FE.

Le LPR est une proportion spécifique à l’âge entre les personnes qui travaillent ou recherchent activement un travail et la population totale dans le groupe d’âge actif, généralement 15 ans et plus. Le taux de chômage est un rapport entre les personnes qui n’ont pas actuellement d’emploi mais qui en recherchent activement un et la population active totale.

Pour la semaine terminée le 27 juin, cependant, les zones rurales et urbaines ont contribué à la baisse du taux de chômage global. Alors que dans les zones urbaines, le taux est tombé à 8,98 % contre 10,3 % il y a une semaine ; le taux de chômage a baissé à 8,6 % dans les zones rurales, contre 8,92 % le 20 juin.

Le 4 avril, le taux de chômage urbain était de 7,21 % et le taux de chômage rural de 8,58 %, selon le CMIE. Le taux de chômage global a atteint 14,73 % le 23 mai. Ces derniers temps, le taux de chômage le plus élevé dans les zones rurales était de 14,34 % pour la semaine se terminant le 16 mai. Dans les zones urbaines, le plus élevé récent a été enregistré le 30 mai à 17,88. %.

La deuxième vague de Covid a entraîné une flambée soudaine du taux de chômage en Inde – il est passé à 11,9% en mai (pour tout le mois) contre 7,97% le mois précédent. Le taux avait atteint pour la dernière fois les deux chiffres en juin de l’année dernière, alors qu’il était de 10,18 %.

Selon les données du CMIE, sauf avril, mai et juin de l’année dernière, le chômage mensuel n’avait jamais dépassé la barre des deux chiffres au moins depuis janvier 2016.

Il a atteint son pic de 23,52 % en avril de l’année dernière au milieu du verrouillage à l’échelle du pays, mais a commencé à baisser à partir du mois suivant. En mai de l’année dernière, le taux de chômage du pays était de 21,73 %.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.