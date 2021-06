Taux de crédit voiture d’occasion à partir de 7,3% : découvrez les offres en cours des grandes banques

Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, voici une liste des taux d’intérêt actuels sur les prêts de voitures d’occasion offerts par 20 grandes banques du pays.

L’achat d’une voiture est une étape financière extrêmement importante pour la plupart d’entre nous. Mais c’est un achat coûteux qui nécessite une bonne planification, surtout en ces temps d’incertitudes accrues. L’un des moyens les plus populaires de réduire les coûts d’achat d’une voiture est d’opter pour une voiture d’occasion au lieu d’une toute nouvelle. Cela pourrait vous assurer d’obtenir le véhicule et le modèle de votre choix à un prix inférieur. Pour faciliter les choses, vous pouvez également bénéficier d’un prêt de voiture d’occasion qui est offert par la plupart des prêteurs du pays.

Ainsi, si vous envisagez de contracter un crédit voiture d’occasion, assurez-vous de comparer toutes les offres de prêt pour trouver celle avec les meilleures conditions de remboursement. Vérifiez des éléments tels que le montant et la durée maximum du prêt, le taux d’intérêt applicable, les frais de traitement et les frais de pré-fermeture, le montant EMI, les conditions d’éligibilité, les exigences en matière de documentation, etc.

Notez que les taux d’intérêt des prêts de voitures d’occasion peuvent être légèrement plus élevés que les taux de prêts de voitures neuves dans certains cas. De plus, les termes et conditions associés peuvent être légèrement différents. Par exemple, certains prêteurs peuvent offrir ces prêts uniquement sur des voitures de moins de trois ans ou d’une durée maximale de 5 ans. De plus, de nombreux prêteurs ne financeraient que jusqu’à 60 % de la valeur de la voiture d’occasion et le montant restant doit être payé de sa poche. Vous serez bien avisé d’obtenir une clarté complète sur ces facteurs avant de finaliser votre décision, selon BankBazaar.

Vous voudrez peut-être également vérifier si vous êtes éligible à des offres bancaires pré-approuvées ou s’il y a des concessions à profiter sur votre prêt de voiture d’occasion si vous gérez déjà un prêt immobilier avec un prêteur particulier.

Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, voici une liste des taux d’intérêt actuels sur les prêts de voitures d’occasion offerts par 20 grandes banques du pays. Nous avons également fourni des IME indicatifs pour un prêt de voiture d’occasion de Rs 10 lakh pris pour une durée de 5 ans pour chacune des banques mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Notez que nous n’avons pris en compte que le taux annoncé le plus bas pour les prêts jusqu’à Rs 10 lakh pour chaque banque, nous n’avons pas inclus les frais de traitement ou tout autre frais dans nos calculs indicatifs EMI et le taux d’intérêt qui vous est applicable pourrait être plus élevé en fonction de votre prêt montant, pointage de crédit ou les modalités et conditions du prêteur que vous avez choisi.

Taux d’intérêt et IME indicatifs pour les prêts de voitures d’occasion Rs 10 lakh (durée de 5 ans)

Avis de non-responsabilité : les taux d’intérêt sur les prêts de voitures d’occasion pour toutes les banques publiques et privées cotées (ESB) ont été pris en compte pour la compilation des données. Les banques pour lesquelles les données ne sont pas disponibles sur leur site Internet n’ont pas été prises en compte. Données collectées sur les sites Web des banques respectives le 8 juin 2021. Les banques sont répertoriées par ordre croissant sur la base du taux d’intérêt le plus bas annoncé sur les prêts de voitures d’occasion. Le taux d’intérêt annoncé le plus bas offert par les banques sur les prêts de voitures d’occasion allant jusqu’à Rs.10 lakh et une durée jusqu’à 5 ans a été indiqué dans le tableau. Les IME indicatifs ont été calculés sur la base du taux d’intérêt le plus bas mentionné dans le tableau pour un prêt de Rs.10 lakh avec une durée de 5 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME). Tous les taux d’intérêt mentionnés dans le tableau sont indicatifs et peuvent varier en fonction des CGU de la banque. *Selon le taux d’intérêt de HDFC Bank.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.