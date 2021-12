Minage de Bitcoin

Taux de hachage BTC proche de l’ATH, l’Islande rejetant les nouveaux mineurs de Bitcoin en raison d’une pénurie d’électricité

AnTy8 décembre 2021

L’utilisation en chaîne de Bitcoin est également à la hausse, avec des adresses actives moyennes dépassant le million, vues pour la dernière fois en mai.

Landsvirkjun, la National Power Company of Iceland, réduit l’approvisionnement de certains clients industriels, y compris les nouveaux mineurs de Bitcoin, en raison d’un manque d’électricité dans le pays insulaire nordique.

Le plus grand producteur d’électricité d’Islande refuse de nouveaux mineurs de Bitcoin pour réduire la consommation d’énergie commerciale pendant cette crise de l’approvisionnement hydraulique. Hive Blockchain, Genesis Mining et Bitfury Holding font partie des mineurs de crypto-monnaies opérant en Islande.

Cette réduction de l’offre s’applique aux gros clients sur des contrats de courte durée réductibles. Outre la cryptographie, les centres de données, les fonderies d’aluminium et les usines de farine de poisson en ressentent également l’impact.

Parlant des raisons de cette réduction, effective immédiatement, la société a déclaré qu’elle était actuellement confrontée à de faibles niveaux de réservoir hydroélectrique et à un dysfonctionnement d’une centrale ainsi qu’un retard dans l’obtention d’électricité d’un producteur externe ayant conduit à la réduction.

Tinna Traustadottir, vice-présidente exécutive des ventes et du service client chez Landsvirkjun, a déclaré que la demande record avait également joué un rôle ici.

Au milieu de cela, le taux de hachage Bitcoin atteint ses plus hauts niveaux, actuellement, à 180,5 Th/s, à quelques centimètres de 197,6 Th/s atteint à la mi-mai. Le taux de hachage est sur une tendance haussière depuis qu’il a touché le fond à 68 Ths fin juin à la suite de l’exode des mineurs de Chine alors que la banque centrale réprimait le minage de crypto.

Deuxième taux de hachage le plus élevé jamais enregistré pic.twitter.com/oHII0jayuH – Charles Edwards (@caprioleio) 7 décembre 2021

L’utilisation en chaîne a également augmenté la semaine dernière, les adresses actives moyennes sur 7 jours de BTC dépassant le million pour la deuxième fois seulement depuis juin. Les frais ont également augmenté, atteignant 896,3 K$ pour le BTC, ce qui représente une augmentation de 32,2% d’une semaine à l’autre.

Ce pic est survenu alors que la crypto a subi un crash le week-end dernier. Alors que le prix du BTC était inférieur à 42 500 $, la volatilité a poussé les détenteurs de Bitcoin à devenir actifs et à envoyer le nombre d’adresses actives à un sommet de sept mois.

La dernière fois que les adresses actives ont atteint ce niveau, c’était en mai, encore une fois pendant la période de forte volatilité, et le bitcoin s’est également écrasé à l’époque. Le nombre d’adresses actives a dépassé 1,2 million en mai, puis est tombé à moins de 750 000 en juillet, mais depuis lors, il n’a cessé d’augmenter.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.