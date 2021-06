Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or au 1er juin 2021 : l’or approche les 50 000 roupies sur des indices mondiaux positifs ; vérifier le support, les niveaux de résistance – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

Les prix de l’or doivent s’échanger régulièrement au-dessus des niveaux 49550 pour étendre les gains vers les niveaux 49668/49750. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or et de l’argent s’échangeaient à la hausse en Inde mardi, sur fond de tendances internationales positives, où l’or a atteint un sommet de près de cinq mois à 1 914,26 $ en raison d’un dollar américain plus faible et d’inquiétudes inflationnistes. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à Rs 134 ou 0,23 % en hausse à Rs 49 484 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 49 349. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se situaient à 72 668 roupies par kg, en hausse de 800 roupies ou 1% sur MCX. Les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 71 898 Rs par kg lors de la session précédente. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a augmenté de 0,2 % à 1 911,45 $ l’once. L’indice du dollar était en baisse de 0,26% contre ses rivaux à 89,757. Parmi les autres métaux précieux, l’argent a gagné 0,6% à 28,22 $ l’once tandis que le platine a grimpé de 0,5% à 1 192,22 $, selon ..

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises chez Emkay Global Financial Services

Le dollar faible soutient les prix de l’or. Le dollar reste en retrait dans l’espoir de nouvelles mesures de relance et de vaccinations régulières en Occident, améliorant ainsi la demande d’or. La seule incertitude est la prochaine décision de la Réserve fédérale dans un contexte d’inflation croissante. En outre, les données NFP américaines de cette semaine, si les principaux chiffres de l’emploi aux États-Unis impriment des données optimistes, les traders pourraient avoir une raison supplémentaire de croire que la Fed pourrait faire allusion à des hausses de taux plus tôt que prévu, soutenant à son tour le dollar américain et faisant glisser les prix de l’or. Dans MCX Gold, les prix ont ouvert avec un écart positif aujourd’hui. Les prix doivent s’échanger régulièrement au-dessus des niveaux 49550 pour étendre les gains vers les niveaux 49668/49750. Une faiblesse en dessous de 49400 déclenchera une baisse vers 49245. Une clôture quotidienne en dessous de ce niveau déclenchera une nouvelle baisse vers les niveaux 48900 dans le compteur au cours des prochaines sessions.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or a dépassé les 1900 $ car la Réserve fédérale n’est pas prête à resserrer sa politique monétaire ultra-accommodante alors même que les pressions inflationnistes continuent de s’intensifier. Le marché de l’or en profite car les taux d’intérêt réels restent en territoire négatif historiquement bas. Un coup d’œil sur les rendements du Trésor américain montre clairement que la Fed américaine n’est pas pressée de changer sa position. Le prochain mouvement de l’or interviendra ce vendredi lorsque le département américain du Travail publiera son rapport sur la masse salariale non agricole pour mai. Une masse salariale non agricole décevante pourrait pousser les prix de l’or à la hausse tandis que des chiffres meilleurs que prévu pourraient voir le dollar américain et les rendements pivoter à la hausse. Dans le MCX, l’or vient d’entrer dans la zone de surachat autour de 69,58 et était sous-performant par rapport au COMEX en raison de la vigueur de la roupie indienne. La prochaine résistance se situe autour de 49 800, ce qui était le niveau observé pour la dernière fois en janvier 2021. Le support majeur se situe à 48 200 et nous préconisons l’achat en cas de creux et toute position longue au stade actuel devrait être maintenue avec un stoploss strict de 48 800 où la moyenne mobile à 200 jours est .

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Nous nous attendons à ce que les prix MCX Gold Aug soient positifs pour l’intraday. L’indicateur RSI sur le graphique journalier suggère la force de la dynamique à la hausse. En outre, les prix ont réussi à se maintenir au-dessus des moyennes clés des dernières séances de négociation. Nous nous attendons à ce que les prix MCX GOLD août atteignent le niveau de 50 000 dans les prochaines sessions. À la baisse, le niveau de 48 800 sera le principal support immédiat pour les prix. Sur le front du Comex, les prix de l’or se maintiennent au-dessus du niveau clé de 1900 $/once. Tant que les prix sont au-dessus de ce niveau, ils devraient se diriger vers le niveau de 2000 $ au cours des prochaines sessions.

Ravindra Rao,CMT, EPAT, VP- Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX s’échange légèrement en hausse de 0,35% près de 1912 $/oz après un gain de 0,4% vendredi. L’or continue de se maintenir au-dessus de 1900 $ l’once alors que la Fed et d’autres banques centrales insistent sur la poursuite d’une politique monétaire souple. Cependant, les sorties d’ETF et une demande plus faible en Inde dans un contexte de restrictions continues liées aux virus pourraient plafonner les gains. L’or a continué à se maintenir au-dessus de 1900 $/oz, mais toute hausse soutenue pourrait être remise en cause par une pause dans la chute de l’indice du dollar américain.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

