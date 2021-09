Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or au 1er septembre 2021 : les prix de l’or se négocient à plat ; support à Rs 46800, les analystes disent acheter sur les baisses – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes sont restés stables alors que les investisseurs attendaient le rapport sur l’emploi aux États-Unis

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à plat en Inde mercredi, à la suite des taux mondiaux alors que les investisseurs attendaient un rapport clé sur l’emploi aux États-Unis. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre se négociaient à plat avec un biais négatif à Rs 47 112 pour 10 grammes, contre la dernière clôture de Rs 47 120. Les contrats à terme sur l’argent de décembre régnaient à Rs 63 171 par kg, en baisse de Rs 195 ou 0,31%. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 63 366. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes sont restés stables alors que les investisseurs attendaient le rapport sur l’emploi américain pour savoir quand la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire ses mesures de relance en période de pandémie, selon .. L’or au comptant est resté stable à 1 813,93 $ l’once, et les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,2% à 1 815,10 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Nous avons observé un changement dans le sentiment du marché parmi les gestionnaires de fonds, car ils se sont positionnés sur la base de l’hypothèse que l’or évolue à la hausse. L’augmentation récente des positions longues nettes sur l’or a entraîné une augmentation de leurs avoirs de près de 30% par rapport à la semaine dernière. L’or évolue confortablement au-dessus de 1800 $ et la déclaration clé du président de la Fed américaine qui a aidé le marché de l’or et des actions à décoller était que le moment et le rythme de la prochaine réduction des achats d’actifs ne seront pas destinés à transmettre un signal direct concernant le moment du taux d’intérêt. décollage. Le prochain déclencheur pour l’or serait les données sur l’emploi pour le mois d’août qui seront publiées ce vendredi. 46800 continue d’être un support solide et nous ne voyons pas encore de retournement sur le graphique journalier, nous pourrions donc suivre la tendance haussière. La stratégie d’achat sur creux est donc recommandée et nous pourrions voir les prix de l’or casser les 1825 $ vendredi ou revenir à sa fourchette de 1785 $ à 1810 $ selon le numéro du rapport sur l’emploi. La réservation de bénéfices avant l’événement est peu probable et le biais devrait donc être du côté long de l’or pour les traders.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Hier, la faiblesse des données sur les consommateurs a aidé l’or du Comex à grimper d’un pouce, mais se négocie toujours dans sa zone latérale face à une résistance à 1825-1835 $. le prochain support est à 1775 $. Dans l’or Mcx, il se négocie à son niveau de support crucial de 47000 alors que la résistance peut être vue à 47400-47600.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1814 $/oz après un gain de 0,3% hier. L’or est dans une fourchette au milieu du débat continu sur la politique monétaire de la Fed. Le prix est soutenu par des inquiétudes liées au virus, des données économiques décevantes aux États-Unis et en Chine et des tensions en Afghanistan qui sont contrecarrées par la poursuite des sorties d’ETF et la tendance générale positive des actions. L’or pourrait vaciller, car les acteurs du marché pourraient rester sans engagement avant le rapport sur l’emploi aux États-Unis, mais les défis croissants pour l’économie mondiale pourraient maintenir les prix soutenus.

Amit Khare, AVP- Research Commodities, Ganganagar Commodities

L’or et l’argent montrent de la force dans le graphique journalier et l’indicateur Momentum RSI donne également un signal positif, l’or montre plus de force corison à l’argent, il est donc conseillé aux traders de créer de nouvelles positions d’achat sur l’or et l’argent à proximité des niveaux de support donnés niveaux techniques indiqués ci-dessous pour la journée :

Cours de clôture de l’or en octobre 47120, Support 1 – 46800, Support 2 – 46500, Résistance 1 – 47450, Résistance 2 – 47750.

Cours de clôture de l’argent en décembre 63366, support 1 – 62700, support 2 – 62100, résistance 1 – 64000, résistance 2 – 64600.

