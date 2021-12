Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or au 30 décembre 2021 : les prix de l’or chutent, pourraient s’échanger à la baisse en raison de la faiblesse des taux mondiaux, et une forte hausse de la roupie

Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or en Inde le 30 décembre 2021 : les prix de l’or se négociaient faiblement en Inde jeudi, les taux mondiaux étant restés inchangés.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient faiblement en Inde jeudi, alors que les taux mondiaux sont restés inchangés. Sur le Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de février se négociaient à 47 730 Rs pour 10 grammes, en baisse de 109 Rs ou 0,23 %, par rapport à la clôture précédente de 47 839 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de mars étaient également faibles à Rs 61 552 par kg, en baisse de Rs 286 ou 0,5%. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 61 838 roupies le kg. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes se sont stabilisés, car un dollar plus faible a aidé à compenser la pression exercée par la hausse des rendements du Trésor américain et l’appétit croissant pour les actifs plus risqués, selon .. L’or au comptant a chuté de 0,3% à 1 800,02 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,6% à 1 800 $.

Bhavik Patel, analyste en matières premières/devises, Tradebulls Securities

Le marché de l’or a rebondi depuis le creux de la séance d’hier après que les ventes de logements en attente aux États-Unis ont chuté de 2,2%. L’or est passé en dessous de 1800$ jusqu’à 1790$ mais a rebondi à nouveau à 1800$. Un faible volume de transactions pendant les vacances peut créer des mouvements volatils sur le marché. L’or a dépassé son support immédiat de 47800 et s’échange autour de celui-ci, mais nous ne sommes pas très optimistes aujourd’hui et nous nous attendons à ce que l’or se négocie latéralement pour baisser.

Tapan Patel, analyste principal — Matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se sont échangés faiblement jeudi avec le COMEX Les prix de l’or au comptant s’échangeaient à près de 1802 $ l’once dans le commerce du matin. Le contrat MCX Gold de février a été ouvert près de Rs. 47 800 pour 10 grammes, en ligne avec la faiblesse des prix mondiaux et la forte appréciation de la roupie. Les prix de l’or sont tombés en dessous de 1800 $ l’once lors des échanges précédents en raison du risque sur le sentiment avec la hausse des rendements obligataires américains. Les soucis d’omicron sont mis de côté tandis que les investisseurs recherchent de nouveaux déclencheurs avec des volumes en sourdine avec une ambiance de vacances.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1790 $ et la résistance à 1815 $ l’once. Le support MCX Gold de février se situe à Rs. 47600 et résistance à Rs. 48100 par 10 grammes

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Le rendement des obligations américaines a augmenté de 3% lors de la session précédente tandis que l’indice du dollar s’est détendu de 0,28%. L’USDINR s’affaiblit, ce qui accentue la pression sur les prix de l’or et de l’argent. Dans le Comex, l’or se négocie à son niveau de résistance de 1800 $ alors que, dans MCX, l’or a chuté de plus de Rs 400 pour 10 grammes lors de la séance de bourse précédente. Cependant, les données sur les ventes de maisons existantes aux États-Unis étaient plus faibles, ce qui a soutenu les prix de l’or et limité la perte de 0,53 %. Sur le graphique journalier, les prix de l’or ont pris le support de 200 EMA, ce qui pourrait soutenir les prix de l’or lors de la séance d’aujourd’hui.

Ravi Singh, vice-président et responsable de la recherche, ShareIndia Securities

Au milieu des faibles volumes dus aux vacances de fin d’année, les prix de l’or évoluent latéralement. Le raffermissement du dollar exerce également une pression sur les prix de l’or. La faible volatilité devrait se poursuivre jusqu’à la semaine prochaine.

Zone d’achat ci-dessus – 48000 pour l’objectif de 48300

Vendre la zone ci-dessous – 47700 pour l’objectif de 47500

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

