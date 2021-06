Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or au 30 juin 2021 : or plat, fixé pour la pire baisse mensuelle depuis plus de 4 ans ; argent en dessous de Rs 69 000 – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Les prix de l’or s’échangeaient au plus bas depuis deux mois, l’indice de confiance des consommateurs américains ayant été meilleur que prévu en juin, a déclaré un analyste.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à plat en Inde mercredi, les taux internationaux étant restés stables avant les données sur l’emploi aux États-Unis attendues plus tard cette semaine. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à plat, en dessous de la barre cruciale de Rs 47 000, à Rs 46 550. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’or se sont terminés à Rs 46 555 pour 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à 68 340 Rs par kg, en hausse de 66 Rs ou 0,10 %, par rapport à la clôture précédente de 68 274 Rs par kg. À l’échelle mondiale, l’or au comptant est resté stable à 1 761,80 $ l’once, et les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,1% à 1 761,80 $. Pour le mois, les prix ont baissé de 7,6 pour cent. Pour le trimestre, l’or avait augmenté de 3,2 pour cent. Les prix de l’or devraient afficher leur pire mois depuis novembre 2016 suite au passage de la Réserve fédérale américaine à une politique belliciste, selon ..

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal chez Tradebulls Securities

Les prix de l’or s’échangeaient à leur plus bas niveau depuis 2 mois alors que l’indice de confiance des consommateurs américains était meilleur que prévu en juin et est maintenant aux niveaux d’avant la pandémie. Les prix de l’or restent sous forte pression car les acteurs du marché sont des vendeurs actifs alors que les rendements des instruments de dette publique ont augmenté. L’augmentation des rendements ainsi que la force du dollar ont contribué à la baisse des prix de l’or hier. Les anticipations d’inflation à court terme plus élevées n’ont pas encore d’impact sur l’état d’esprit des consommateurs. Les commerçants surveilleront de près l’enquête sur l’optimisme des consommateurs car il s’agit d’un indicateur avancé potentiel de croissance économique et, plus les consommateurs envisagent d’acheter des maisons, des automobiles, des gros appareils électroménagers ou de partir en vacances, plus l’économie sera soutenue. À l’heure actuelle, les ours en or ont un avantage technique à court terme car ils ont réussi à franchir son niveau de support de 46600 dans MCX. La clé de l’orientation future de l’or sera le rapport sur l’emploi de vendredi du département américain du Travail et si les données sont plus élevées que prévu, attendez-vous à une pression vendeuse accrue sur l’or. Rs 47100 continue de rester un obstacle pour l’or sur le côté supérieur alors que maintenant le support est passé de Rs 46600 à Rs 46000. Nous ne nous attendons pas à un fort rebond de l’or avant les données NFP américaines de vendredi.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises chez Emkay Global Financial Services

Les prix de l’or MCX sont tombés en dessous de leur fourchette de négociation hier et le compteur a atteint un plus bas de 46330 niveaux. Les prix se sont redressés pour clôturer à 46555 niveaux. L’indice du dollar montre une certaine force avant les données NFP américaines et également sur les achats de valeurs refuges, attisé par les craintes que la variante Delta hautement contagieuse, au milieu des inquiétudes quant à l’impact économique. En outre, il y a des spéculations sur des données NFP américaines meilleures que prévu, ce qui devrait augmenter les appels à des taux d’intérêt plus élevés. Cela conduirait à un dollar plus fort, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur les prix de l’or. Une déception sur le marché du travail devrait fournir un soutien à court terme pour l’or. Jusque-là, la force intrajournalière au-dessus de 46800 verra le rebond s’étendre vers les zones 46945-47100. Le biais restera négatif jusque-là et les prix glisseront à nouveau vers 46300 zones. La faiblesse en dessous de 46300 ouvrira des cibles de niveaux 46125/46010 pour le compteur.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX ont peu changé près de 1764 $/oz après une baisse de 1% hier. L’or reste sous pression par les attentes de resserrement monétaire de la Fed et l’optimisme économique américain qui a soutenu le dollar américain. Les investisseurs en ETF sont également passés à l’écart. Cependant, les prix de soutien sont des inquiétudes renouvelées concernant le virus et des données économiques mitigées des principales économies. L’or pourrait connaître des échanges agités, mais le biais général pourrait être faible en raison du resserrement des attentes de la Fed.

