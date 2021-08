Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or au 31 août 2021 : l’or devance les données sur l’emploi aux États-Unis ; des taux supérieurs à 47 500 peuvent porter l’or à 48 000 Rs – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes ont été soutenus par un dollar faible, les investisseurs se tournant vers les données sur la masse salariale non agricole aux États-Unis.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont légèrement augmenté en Inde mardi, grâce à des signaux mondiaux positifs. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre s’échangeaient Rs 125 ou 0,27% en hausse à Rs 47 289 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 47 164. Les contrats à terme sur l’argent de décembre régnaient à Rs 63 836 par kg, en hausse de Rs 250 ou 0,4%. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 63 587. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes ont été soutenus par un dollar faible, les investisseurs se tournant vers les données sur les salaires non agricoles aux États-Unis, qui pourraient être la clé de la décision de réduction de la dette de la Réserve fédérale, selon .. L’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 812,27 $ l’once, et les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,2% à 1 816,00 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or se négocient confortablement au-dessus de 1800 $ malgré le changement d’attitude de la Fed américaine vers une position plus accommodante concernant le début de la réduction de leurs achats mensuels d’actifs de 120 milliards de dollars. Les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes (en hausse de 28% par rapport à la semaine dernière) et attendent le rapport sur l’emploi d’août ce vendredi. Nous voyons le potentiel d’une hausse des prix car il semble que le sentiment des investisseurs spéculatifs change. 46800 continue d’être un support solide et nous ne voyons pas encore de retournement sur le graphique journalier, nous pourrions donc suivre la tendance haussière. Une stratégie d’achat en cas de baisse est donc recommandée et nous pourrions voir le prix de l’or casser les 1825 $ vendredi ou revenir à sa fourchette de 1785 $ à 1810 $ en fonction du numéro du rapport sur l’emploi. La réservation de bénéfices avant l’événement est peu probable et le biais devrait donc être du côté long de l’or pour les traders.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Les prix MCX GOLD ont eu du mal à franchir le niveau 100 EMA sur un graphique quotidien sur la base de la clôture des dernières séances de négociation, qui est placé près du niveau 47 550. Pour l’intraday, le support clé est vu au niveau de 47 100 sur la base de la clôture horaire. En cassant en dessous de ce niveau, nous pourrions voir les prix baisser vers le niveau de 46 800. A la hausse, la résistance clé est vue au niveau de 47 500 sur la base de la clôture horaire. En cassant au-dessus de ce niveau, nous pourrions voir les prix se diriger vers le niveau de 48 000.

Du côté du Comex, les prix se maintiennent fortement au-dessus de la barre des 1800$/once. La résistance clé du COMEX GOLD se situe à 1840 $/once, dépassant le seuil des prix qui pourraient se diriger vers la prochaine étape du mouvement haussier qui pourrait s’étendre jusqu’à 1900 $/once.

Les prix du MCX SILVER DEC ont du mal à franchir la moyenne mobile de 20 jours sur le graphique journalier qui se situe près de la barre des 64 200. Pour l’intraday, le support clé est vu à 63 300 mark et la résistance clé est vue à 64 200 mark sur la base de la clôture horaire. En cassant de chaque côté, nous pourrions voir la prochaine étape du mouvement pour intraday.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or du COMEX se négocie latéralement à positif près de sa zone de résistance de 1820-1825 $, chaque mouvement latéral ne peut être vu qu’au-dessus de 1830 $ et en dessous de 1790 $. L’or MCX se négocie également dans une fourchette où 47500-47600 est sa zone d’approvisionnement importante et un support crucial peut être vu à 47000.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

Les prix de l’or ont connu une correction de routine après la cassure de vendredi et ont tenté de se consolider au-dessus de son niveau 100-DEMA. Le métal précieux, après avoir été alimenté par des commentaires conciliants sur les délais liés à la diminution, est entré dans sa zone de forte résistance des derniers mois qui est établie à 1835 $/oz et plus de traction peut être attendue une fois qu’il franchira et se maintiendra au-dessus de ces niveaux. L’or sur MCX s’est également négocié avec des biais négatifs tout au long de la journée, tout en maintenant le niveau de Rs 47000. Les perspectives sont positives sur le dos du dollar et l’affaiblissement des rendements tandis que nous recommandons aux investisseurs d’acheter de l’or et d’en ajouter à chaque baisse.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47268

Acheter la zone ci-dessus – 47275 pour la cible de 47390-47500

Zone de vente ci-dessous – 47250 pour la cible de 47090-46950

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

