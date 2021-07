Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or en Inde le 9 juillet 2021 : l’or MCX pourrait continuer à remonter au-dessus de 46 900 ; fixé pour le 3e gain hebdomadaire consécutif – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Dans l’or MCX, tant que le prix se négocie au-dessus de 46900, la vue est haussière avec une résistance majeure autour de 48500-49000, a déclaré un analyste.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont bondi vendredi, alors qu’ils semblaient prêts pour le troisième gain hebdomadaire consécutif reflétant les tendances mondiales. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août régnaient sur Rs 139 ou 0,3% de plus à Rs 47 860 pour 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de Rs 47 721. Les contrats à terme sur l’argent de septembre, en revanche, ont chuté de 150 Rs ou 0,22% à 68 813 Rs. À l’échelle mondiale, un léger recul a été observé en dollar américain, rendant le lingot moins cher pour les détenteurs de devises. De plus, une baisse des rendements du Trésor américain a également soutenu les prix des métaux jaunes. L’or au comptant était stable à 1 800,85 $ l’once. Les prix ont augmenté de près d’un pour cent jusqu’à présent cette semaine. Les contrats à terme sur l’or américain sont restés stables à 1 801 $ l’once, selon ..

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Tout comme l’or et l’argent semblaient se préparer à un changement de tendance, ils se sont vendus tardivement. Hier, ce fut une journée volatile où les métaux précieux ont de nouveau augmenté après des inscriptions hebdomadaires au chômage plus élevées que prévu aux États-Unis avant d’abandonner tous les gains et de revenir à leur point de départ. En fin de soirée, nous avons vu les investisseurs dénouer leurs positions inflationnistes, c’est-à-dire vendre les marchés des matières premières et acheter des bons du Trésor américain. Le support d’aujourd’hui pour l’or est à 47600 et le biais est du côté acheteur avec une baisse près de 47600 est une bonne opportunité d’être long avec un objectif attendu de 47900 et un stoploss de 47400.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1804/oz après une baisse de 0,1% jeudi. L’or se négocie à la hausse, soutenu par des achats de valeurs refuges dans un contexte de croissance et d’inquiétudes liées aux virus, à un dollar américain plus faible et à des rendements obligataires plus faibles. Cependant, le resserrement des attentes de la Fed et la poursuite des sorties d’ETF pèsent sur les prix. L’or pourrait rester instable à près de 1800 $/oz, car les achats de valeurs refuges seront contrecarrés par les attentes de hausse des taux de la Fed.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises, Emkay Global Financial Services

Après les minutes du FOMC, l’or se maintient à un niveau élevé. Les minutes n’ont fait allusion à aucun calendrier pour réduire les achats d’actifs par la Fed, ce qui a été un facteur positif pour l’or. L’accent est de nouveau mis sur l’augmentation des cas de virus delta, les inquiétudes concernant le verrouillage maintiendront les prix de l’or stables. Dans l’or MCX, tant que le prix se négocie au-dessus de 46900, la vue est haussière avec une résistance majeure autour de 48500-49000, tandis que le support majeur se situe autour de 47300-46900.

Amit Khare, AVP- Research Commodities, Ganganagar Commodities

Techniquement, les prix à terme de l’or du mois d’août ont enregistré un “jour extérieur” baissier sur le graphique à barres quotidien jeudi, après avoir atteint un sommet de trois semaines au début. Les haussiers et les baissiers de l’or sont sur un pied d’égalité technique à court terme. Le prochain objectif de prix haussier des Bulls est de produire une clôture au-dessus de la résistance solide à 1 850,00 $. Le prochain objectif de prix baissier à court terme des ours pousse les prix à terme en dessous d’un solide support technique au plus bas de juin de 1 750,10 $. L’or et l’argent ont tous deux enregistré des bénéfices à des niveaux plus élevés après avoir atteint un sommet de 3 semaines jeudi. L’or montrant plus de force que l’argent dans le graphique journalier, il est donc conseillé aux traders de créer une position longue sur l’or plutôt que sur l’argent et devraient également se concentrer sur les niveaux techniques importants indiqués ci-dessous pour la journée :

Cours de clôture de l’or en août 47 721, Support 1 – 47300, Support 2 – 46950, Résistance 1 – 48100, Résistance 2 – 48400.

Cours de clôture de l’argent en septembre 68 962, Support 1 – 68300, Support 2 – 67800, Résistance 1 – 69550, Résistance 2 – 70100.

