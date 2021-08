Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 10 août 2021 : MCX Gold en hausse, les taux mondiaux tombent à des plus bas de plusieurs mois ; les graphiques montrent plus d’inconvénients – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

L’or devrait récupérer environ Rs 46300, après quoi il attendra de nouveaux déclencheurs à partir des données de l’IPC américain.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde étaient fermes mardi, alors même que les taux sur le marché international languissaient près des creux de plusieurs mois. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre ont augmenté d’un demi pour cent ou Rs 203 à Rs 46 089 par 10 grammes par rapport à la clôture précédente de Rs 46 095 par 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de septembre ont bondi de 561 Rs ou 0,90% à 63 198 Rs le kg. Lors de la session précédente, l’argent a clôturé à Rs 62 637 par kg. À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont été touchés par une hausse des rendements obligataires américains et un dollar plus fort après que les données robustes de l’emploi aux États-Unis la semaine dernière ont augmenté les paris sur la réduction de la relance de la Réserve fédérale plus tôt que prévu. L’or au comptant a peu changé à 1 730,47 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,4% à 1 732,90 $ l’once.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or ont connu un crash éclair au début des échanges asiatiques dimanche soir, alors que le volume était relativement faible. L’or a touché 1682$ avant de remonter à 1732$. Le crash éclair faisait suite à la vente de vendredi, car les données sur l’emploi aux États-Unis étaient meilleures que prévu, incitant les investisseurs à penser que la Fed américaine pourrait réduire son programme d’achat d’actifs plus tôt que prévu. Cela a fait passer le sentiment de l’or de haussier à baissier. Bien que le plus bas de l’or d’hier corresponde au double creux qui s’est produit au début et à la fin de mars 2021, et que la récupération de 68 $ par rapport au plus bas intrajournalier était respectable, indiquant une couverture courte. Avec l’arrêt du marché sur l’emploi, pour l’instant, l’orientation à court terme des métaux précieux pourrait être dictée par l’inflation américaine attendue le mercredi 11 août.

La majorité des positions courtes ont été couvertes en or et c’est pourquoi nous n’avons vu aucune vente de suivi hier. L’or devrait récupérer environ Rs 46300, après quoi il attendra de nouveaux déclencheurs à partir des données de l’IPC américain. À la baisse, le niveau de 45500 est toujours ouvert si l’inflation devient plus élevée que prévu, car cela incitera la Fed américaine à augmenter ses taux d’intérêt plus tôt que prévu.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie en hausse de 0,5% à près de 1735 $/oz après une baisse de 2,1% hier lorsqu’il a testé les plus bas de mars. L’or a progressé grâce aux achats en baisse et est soutenu par des tensions géopolitiques accrues, une augmentation des cas de virus, une pression inflationniste croissante et des inquiétudes concernant l’économie chinoise. Cependant, la fermeté du dollar américain et le moindre intérêt des investisseurs pèsent sur les prix. Le biais général pour l’or est à la baisse au milieu d’un débat accru sur le resserrement monétaire de la Fed ; cependant, la liquidation récente semble exagérée et une certaine reprise est possible.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Techniquement, les prix MCX Gold Oct semblent négatifs pour l’intraday. Sur un graphique journalier, les prix de l’or MCX se négociaient en dessous des niveaux de support clés de la ligne de tendance et des moyennes mobiles sur 200 jours, ce qui suggère que le prix va encore baisser vers les niveaux de 45500/45000 au cours des prochaines sessions de trading. A la hausse, le gap d’ouverture à la baisse (46 500) agira comme une forte zone de résistance à court terme. D’autre part, l’indicateur Momentum RSI se négocie en dessous de la zone négative (26 niveaux), ce qui suggère qu’on peut s’attendre à plus de faiblesse du prix de l’or au cours des prochaines séances de bourse.

Du côté du Comex, le prix de l’or semble faible sur le graphique journalier. Cependant, il va prendre un support solide à des niveaux de 1720 $/once environ et tomber en dessous duquel le prix peut glisser vers des niveaux de 1680 $ à 1660 $/once.

Le prix de l’argent MCX prend un support solide sur la ligne de tendance horizontale qui se situe autour de (62 300) sur une base de clôture quotidienne. À l’avenir, nous pourrions assister à un rallye de soulagement du prix de l’argent à partir d’ici ou probablement se consolider dans une fourchette de 62 300 à 64 500 niveaux pour les prochaines séances de bourse. Cependant, on peut s’attendre à plus de faiblesse du prix de l’argent, s’il clôturait en dessous des niveaux de support clés de 62530.

