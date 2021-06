Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 10 juin 2021 : les prix de l’or et de l’argent baissent sur MCX ; IPC américain, focus sur la politique monétaire de la BCE – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

Les perspectives pour l’or seront plus claires après les données de l’IPC américain de ce soir, donc avant cela, la plupart des investisseurs restent sur la touche et le prix de l’or MCX est latéral, a déclaré un analyste.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or sur MCX se négociaient à la baisse jeudi, reflétant les faibles tendances mondiales. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à 49 022 Rs pour 10 grammes, en baisse de 102 Rs ou 0,21 %, par rapport à la clôture précédente de 49 124 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de juillet régnaient à Rs 71 519 par kg, en baisse de Rs 365 ou 0,51%. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent ont terminé en hausse de près d’un pour cent à 71 884 roupies le kg. Du côté du COMEX, l’or s’est négocié légèrement en baisse à près de 1890 $/oz après un gain de 0,1% lors de la session précédente. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a baissé de 0,2% à 1 885,51 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,4% à 1 888,80 $ l’once. L’indice du dollar a légèrement augmenté pour s’échanger près de 90,137 contre ses rivaux, rendant l’or moins attrayant pour les autres détenteurs de devises, selon .

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1890 $/oz après un gain de 0,1% hier. La fermeté de l’indice du dollar américain pèse sur le prix de l’or avant les données sur l’inflation américaine et la réunion de politique monétaire de la BCE aujourd’hui. L’activité des ETF reste mitigée tandis que la demande des consommateurs en Inde reste affectée par les restrictions liées aux virus. L’or peut rester instable avant les événements clés, mais le biais général reste à la hausse à moins que nous ne voyions une forte hausse du dollar américain.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises chez Emkay Global Financial Services

Les perspectives pour l’or seront plus claires après les données de l’IPC américain de ce soir, donc avant cela, la plupart des investisseurs restent sur la touche et le prix de l’or MCX est sur le côté. Notamment, il peut y avoir une réaction instinctive sur le marché et les prix de l’or peuvent chuter si les données d’inflation sont plus élevées que prévu. Cependant, les fondamentaux restent favorables aux prix de l’or en raison de l’insistance de la Réserve fédérale sur le fait que l’inflation en cours est transitoire. Dans MCX Gold, essayer constamment en dessous de 49000, poussera les prix vers 48450-48300-48000. La résistance cruciale se situe autour de 49650 et la subsistance au-dessus poussera vers 50000-50300.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Aujourd’hui, nous nous attendons à ce que les prix MCX Gold Aug évoluent latéralement. A la hausse, la résistance est vue au niveau de 49 350. En dépassant ce niveau sur une base horaire de clôture, nous pourrions voir les prix se diriger vers la barre des 50 000. À la baisse, 48 800 agiront comme un support solide immédiat pour les prix. Les prix MCX SILVER Jul sont également susceptibles de s’échanger latéralement. Sur le graphique horaire, la résistance est vue au niveau 72.000. Si les prix parviennent à dépasser ce niveau sur la base de la clôture horaire, nous pourrions voir les prix se diriger vers le niveau de 73 000 pour la journée. A la baisse, un fort support immédiat est vu au niveau de 71.000. Sur le front du Comex, les prix de l’or doivent se maintenir au-dessus de la barre des 1900 $/once pour une nouvelle hausse vers le niveau de 2000 $/once.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

