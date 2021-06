Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 11 juin 2021 : les sociétés aurifères MCX alors que les taux mondiaux oscillent autour de 1900 $/oz ; l’argent récupère 72 000 roupies – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Le marché de l’or semble maintenant attraper des offres suite à un nombre important de titres

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont légèrement augmenté sur le MCX vendredi, alors que les taux mondiaux des métaux jaunes oscillaient près du niveau clé de 1 900 $ l’once. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient de 52 Rs à 49 250 Rs pour 10 grammes, contre 49 198 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de juillet régnaient sur Rs 264 ou 0,37% de plus à Rs 72 263 par kg. Les contrats à terme sur l’argent se sont installés juste en dessous de la barre cruciale de Rs 72 000 lors de la session précédente. À l’échelle mondiale, les investisseurs ont ignoré une hausse des données sur l’inflation aux États-Unis. L’or au comptant n’a augmenté que de 0,1% à 1 899,28 $ l’once. Les prix ont augmenté de 0,5 pour cent jusqu’à présent cette semaine. Les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,3% à 1 901,20 $ l’once, selon .. L’indice du dollar a chuté à 90,057 niveaux après avoir atteint un sommet de près d’une semaine lors de la session précédente.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises chez Emkay Global Financial Services

Malgré une hausse de l’IPC américain, le marché n’a pas paniqué. Les haussiers du dollar sont convaincus que la Fed ne fera pas allusion à un ralentissement plus tôt que prévu et réitérera que l’inflation est transitoire. Mais tout sera révélé lors de la réunion du FOMC du 16 juin, jusque-là l’indice du dollar devrait rester modéré, ce qui fournira un soutien à l’or. Dans MCX Gold, seul un essai constant en dessous de 49 000, poussera les prix vers 48450-48300-48000. La résistance cruciale se situe autour de 49 650 et la subsistance au-dessus poussera vers 50 000-50 300.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Hier, les prix de l’or ont rebondi sur leurs plus bas de la session après des chiffres d’inflation américains plus forts que prévu. L’inflation globale a atteint 5%, ce qui représente la plus forte augmentation sur 12 mois depuis août 2008. Le marché de l’or semble maintenant rattraper les offres suite à un nombre important de titres. La Fed américaine a réitéré que les pressions inflationnistes seront transitoires et nous pensons donc qu’elle ne sera pas pressée de resserrer les taux d’intérêt, ce qui est positif pour l’or. Malgré des nouvelles positives pour l’or, les haussiers de l’or semblent se fatiguer près des niveaux de 1900 $ et nous attendrions donc que les 1920 $ dépassent avant de recommander de nouvelles positions longues. L’intérêt ouvert suggère que les positions longues se dénouent et c’est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de voir l’or monter à la hausse. Dans MCX, 49 800 est le niveau que les taureaux d’or doivent atteindre. La fourchette de négociation pour aujourd’hui semble être de 48 800 à 49 500 et l’achat en cas de creux devrait être la stratégie avec un stoploss de 48 800.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement au-dessus de 1900 $/oz après une clôture en grande partie stable hier. L’or se négocie à la hausse, soutenu par l’instabilité du dollar américain et la forte baisse du rendement des obligations américaines en réaction aux données d’inflation américaines. Les flux entrants d’ETF montrent également un intérêt acheteur pour le métal. Cependant, une baisse de la demande des consommateurs indiens et une amélioration générale des perspectives de croissance mondiale pèsent sur les prix. L’or s’est redimensionné à 1 900 $/oz et pourrait s’échanger avec un biais positif à moins qu’il n’y ait une forte hausse du dollar américain et des rendements obligataires.

