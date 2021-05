Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 11 mai 2021 L’or s’échange à plat, suit les tendances internationales Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

Au cours de la session précédente, les prix de l’or ont atteint un plus haut de trois mois, le métal jaune bénéficiant du soutien de la chute de l’indice du dollar américain qui a atteint son plus bas niveau depuis 2,5 mois.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives du prix de l’or, prévisions du prix de l’or: Les prix de l’or en Inde se sont négociés à plat avec un biais négatif mardi, après les taux internationaux, le repli des rendements des bons du Trésor américain ayant contrebalancé un léger rebond du dollar. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient 24 roupies à 47 927 roupies par 10 grammes, contre la clôture précédente de 47 951 roupies. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se situaient à 71 373 roupies par kg, en baisse de 171 roupies ou 0,24 pour cent sur la bourse de produits multiples. Au cours de la session précédente, les prix de l’or ont atteint un plus haut depuis trois mois, le métal jaune bénéficiant du soutien de la baisse de l’indice du dollar américain qui a atteint son plus bas niveau de 2,5 mois hier. «Les hedge funds ont réduit leurs paris baissiers car les prix de l’or se négocient confortablement au-dessus de 1800 dollars, mais maintenant les prix sont restés stables et incapables de dépasser son importante moyenne mobile de 200 jours autour de 1872 dollars», a déclaré Bhavik Patel, analyste de recherche technique senior, Tradebulls Securities. Financial Express en ligne.

La demande physique d’or en Inde a plongé la semaine dernière en raison de la fermeture des magasins et de la prudence des gens en raison de la flambée des infections à coronavirus chez le deuxième plus grand consommateur de lingots au monde. Sur les graphiques techniques, l’or MCX a une résistance autour de Rs 48 500 et Rs 49 200 où la moyenne mobile de 200 jours est. «L’oscillateur de momentum RSI_14 est toujours à 62, ce qui indique que les prix ne sont pas en état de surachat et qu’il y a de la place à la hausse. Le Rs 46 500 est le support immédiat car les prix ont pris support deux fois en peu de temps autour de ce niveau. Nous pensons que l’or s’échangera entre Rs 47 000 et Rs 48 500 cette semaine », a ajouté Patel.

Les analystes ont déclaré que les marchés résonnaient toujours du rapport surprenant sur l’emploi aux États-Unis pour avril, qui a vu des chiffres inférieurs aux prévisions et a mis l’eau froide sur l’idée que la Fed américaine pourrait être forcée d’augmenter les taux d’intérêt. L’année dernière en août, l’or MCX a atteint un record de Rs 56.191 pour 10 grammes.

À l’échelle mondiale, l’or au comptant était stable à 1836,26 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 11 février 2021, à 1842,91 $ vendredi. Les contrats à terme sur l’or américains ont diminué de 0,1% à 1 836,40 $ l’once. L’indice du dollar a augmenté de 0,1%, rendant l’or plus cher pour les autres détenteurs de devises, selon .. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans de référence ont été épinglés en dessous de 1,6 pour cent.

Sur les graphiques techniques, les prix forment le modèle plus haut sur le graphique journalier. «Nous nous attendons à ce que les prix du MCX Gold en juin se négocient positivement en intrajournalier», a déclaré NS Ramaswamy, responsable des matières premières chez Ventura Securities. Il a ajouté que l’indicateur RSI suggère également la force de l’élan du côté supérieur. Toute baisse des prix peut être utilisée comme une opportunité d’achat pour l’intraday. À la baisse, le niveau de support clé est vu au niveau de Rs 47 500 pour l’intraday. «Si les prix de l’or parviennent à dépasser les 48 150 Rs lors de la séance d’aujourd’hui, les prix devraient se diriger vers 48 500 Rs», a-t-il ajouté.

Pour l’argent MCX, Ramaswamy a déclaré que toute baisse des prix peut être utilisée comme une opportunité d’achat pour l’intraday. «À la baisse, le niveau de support clé est vu à Rs 70.800. Une fois que les prix commenceront à s’échanger au-dessus des 72 000 Rs sur le graphique horaire, nous pourrions voir les prix se diriger vers 73 000 Rs pour l’intraday », a-t-il ajouté.

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

