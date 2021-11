Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 11 novembre 2021: les prix des métaux jaunes augmentent, les analystes conseillent d’attendre la correction pour de nouveaux achats – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

L’or a connu une forte reprise au cours des dernières séances et le prix se maintient près du niveau de 1850 $ l’once, indiquant une dynamique à la hausse. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à la hausse en Inde jeudi, alors même que les prix des métaux jaunes s’échangeaient à l’échelle mondiale. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre s’échangeaient à Rs 127 ou 0,26 % en hausse à Rs 48 981 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 48 854. Les contrats à terme sur l’argent de décembre régnaient 76 Rs ou 0,12 % en hausse à 65 954 Rs par kg. Lors de la dernière session, l’argent a terminé à Rs 65 878 par kg. Sur le plan international, les prix de l’or sont restés stables après qu’une flambée des prix à la consommation aux États-Unis a poussé le métal, considéré comme une couverture contre l’inflation, à un sommet de cinq mois lors de la session précédente, selon .. L’or au comptant a peu changé à 1 850,00 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 15 juin. Les contrats à terme sur l’or américain ont gagné 0,2% à 1 852,00 $.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX se sont mélangés à près de 1850 $/oz après un gain de 1% hier lorsqu’il a testé les plus hauts de juin. L’or s’est fortement redressé alors que les données sur l’inflation aux États-Unis ont alimenté les inquiétudes liées à la croissance et accru l’attrait de l’or en tant que couverture contre l’inflation. L’or a cependant réduit ses gains, car la pression inflationniste croissante a également stimulé les attentes selon lesquelles la Fed pourrait être obligée de resserrer bientôt sa politique monétaire, ce qui a poussé l’indice du dollar américain à des sommets de juillet 2020 et les rendements obligataires à la hausse. L’or a connu une forte reprise au cours des dernières séances et le prix se maintient près du niveau de 1850 $/oz, indiquant une dynamique à la hausse.

Ravi Singh, vice-président et chef de la recherche, Share India Securities

Les prix à la consommation aux États-Unis ont bondi de 6,2% sur une base annuelle en octobre – le plus haut depuis 1990. En raison des données, l’or a bondi de près de 40 $ dans le Comex et a atteint le niveau de 49000 dans le MCX. Les responsables de la Fed ont déjà indiqué que si l’inflation continue d’augmenter à son rythme actuel, une réponse politique plus agressive pourrait être adoptée. S’inspirant de cela, les prix de l’or ont récupéré leurs pertes et devraient rester dans la même tendance pendant quelques jours de plus.

Acheter Zone Around – 48800 pour la cible de 49300

Vendre la zone ci-dessous – 48600 pour l’objectif de 48300

Amit Khare, AVP- Research Commodities, Ganganagar Commodity

Selon le graphique technique aux prix actuels, les deux métaux semblent risqués pour de nouveaux achats, l’indicateur Momentum RSI indiquant également la même chose sur le graphique quotidien. niveaux indiqués ci-dessous pour la journée :

Support d’or de décembre : Rs 48500 – 48200, Résistance : Rs 49160 – 49500

Support d’argent de décembre : Rs 65200 – 64400, Résistance : Rs 66600 – 67270

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Comex Gold a réussi à se maintenir au-dessus de 1830 $, touchant un autre niveau de résistance de 1870 $ où il a le support de 1830 $ et devrait enregistrer des bénéfices à des niveaux plus élevés.

Les prix de l’or et de l’argent ont grimpé en flèche hier alors que les données de l’IPC MoM ont augmenté à 0,6%, augmentant la demande pour une valeur refuge. La Fed a réitéré de ne pas augmenter le taux d’intérêt à court terme car elle suppose que l’inflation augmente à court terme. Cependant, le dollar qui évolue à l’opposé des prix de l’or a également augmenté à 0,60% hier dans l’espoir d’une hausse des taux plus tôt que prévu. Dans MCX, l’or a une résistance à 49400 et le RSI montre également un niveau de surachat sur le graphique horaire. La réservation de bénéfices est attendue dans l’or et elle peut tester les niveaux de support de 48770.

