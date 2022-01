Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 12 janvier 2022: l’or MCX doit dépasser Rs 48200 pour se rallier, support à Rs 47400

Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or en Inde le 12 janvier 2022 : les prix de l’or et de l’argent étaient stables avec un biais négatif sur le MCX mercredi, reflétant les tendances mondiales.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives du prix de l’or, prévisions du prix de l’or : les prix de l’or et de l’argent ont été stables avec un biais négatif sur le MCX mercredi, reflétant les tendances mondiales. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de février se négociaient en baisse de 11 Rs à 47 678 Rs pour 10 grammes, tandis que les contrats à terme sur l’argent en mars régnaient à 61 055 Rs par kg, en baisse de 48 Rs. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes étaient stables, les traders se concentrant sur les données d’inflation aux États-Unis. pour des indices de taux après que les commentaires moins bellicistes du chef de la Réserve fédérale ont alimenté un rallye de lingots la dernière session, selon .. L’or au comptant a peu changé à 1 819,51 $ l’once tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,1 % à 1 819,80 $.

Bhavik Patel, analyste des matières premières et des devises, Tradebulls Securities

Les prix de l’or ont augmenté alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’est montré optimiste sur l’économie américaine, l’emploi et a promis de maîtriser l’inflation. Le marché s’attendait à une hausse des taux en mars, ce qui reste peu probable maintenant, aidant ainsi les métaux précieux à gagner du terrain. Des vents contraires à court terme sont toujours là sous la forme d’une hausse des bons du Trésor américain et d’un dollar américain fort. La publication des données sur l’inflation aux États-Unis jouera un rôle clé dans la détermination de l’avenir du dollar américain. Powell a suggéré qu’ils mettront fin aux achats d’actifs en mars et augmenteront les taux, mais le calendrier n’a pas été donné, ce qui a aidé l’or et le brut à gagner. L’or est à nouveau proche de sa résistance de 1830 $ et une fois que cela casse, nous pouvons dire que l’or naviguera en douceur. Dans MCX, l’or s’est remis des plus bas de 47300 mais semble vulnérable à la pression de vente à moins que 48200 ne soit pas dépassé à la hausse.

Tapan Patel, analyste principal — Matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se sont négociés stables mercredi, les prix de l’or au comptant au COMEX se négociant à près de 1819 $ l’once dans le commerce du matin. Les contrats à terme sur MCX Gold de février se négociaient à près de Rs 47656 dans le commerce d’ouverture sous la pression de l’appréciation de la roupie. Le métal jaune a maintenu ses gains avec la baisse des rendements obligataires américains avant les données d’inflation. Les rendements du Trésor américain à 10 ans étaient à 1,74%, en baisse de 3,4 points de base. Les inquiétudes liées à l’inflation pourraient continuer à soutenir les prix de l’or pour qu’ils s’échangent à court terme. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1800 $ et la résistance à 1833 $ l’once. Le support MCX Gold de février se situe à Rs 47400 et la résistance à Rs 48000 par 10 grammes.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

Les échanges d’or du COMEX ont peu changé près de 1820 $/oz après un gain de 1,1% hier. L’or a légèrement augmenté alors que les rendements obligataires américains et l’indice du dollar américain étaient sous pression suite aux commentaires du président de la Fed qui étaient largement conformes aux attentes. Le président de la Fed a réitéré que la banque centrale pourrait mettre fin à l’achat d’obligations et commencer la hausse des taux d’intérêt cette année. Cependant, ce qui pèse sur le prix, c’est la reprise du marché des actions et un intérêt plus faible des investisseurs, comme en témoignent les flux des ETF. L’or continue de s’échanger dans la fourchette 1780-1830/oz dans un contexte de facteurs mitigés et cette tendance pourrait se poursuivre, mais le resserrement des attentes de la Fed pourrait maintenir la pression sur les prix

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

