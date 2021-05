Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 12 mai 2021: le prix du métal jaune baisse à la hausse des rendements des bons du Trésor américain, dollar plus fort – Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

L’or a donné un rendement d’environ 2,76% depuis le dernier Akshaya Tritiya.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives du prix de l’or, prévisions du prix de l’or: Les prix de l’or s’échangeaient à la baisse en Inde mercredi, s’inspirant des taux internationaux alors qu’une hausse des rendements des bons du Trésor américain et un dollar fort ont entamé l’attrait de valeur refuge du métal. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient 136 roupies ou 0,29 pour cent de baisse à 47 497 pour 10 grammes, contre une clôture précédente de 47 633 roupies pour 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se situaient à 71 324 roupies le kg, en baisse de 605 roupies ou 0,84 pour cent. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se terminaient à Rs 71 929 par kg. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans de référence (1,62 pour cent) ont atteint leur plus haut niveau en plus d’une semaine. En raison du rebond de l’indice du dollar américain, le sentiment est devenu baissier au cours de la journée d’aujourd’hui. «L’or peut corriger à Rs 47 450. Aujourd’hui, tous les regards seront tournés vers les chiffres de l’inflation, par conséquent, nous recommandons une attitude prudente », a déclaré Jigar Trivedi, analyste de recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers, à Financial Express Online.

L’or a connu une forte vente hier avant de récupérer plus de 20 $ pour effacer la plupart de ses pertes intrajournalières. L’or a donné un rendement d’environ 2,76% depuis le dernier Akshaya Tritiya et rappelez-vous que les prix de l’or ont performé malgré un fort rallye des actions, une reprise du dollar américain, un rallye des rendements du Trésor américain à 10 ans et des crypto-monnaies comme Bitcoin. «À l’avenir, nous nous attendons à ce que les prix de l’or augmentent en raison des pressions inflationnistes. L’or a tendance à mieux performer pendant les pressions inflationnistes », a déclaré Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities, à Financial Express Online. Patel a ajouté que tout niveau compris entre 45 000 et 46 000 Rs est idéal pour investir dans l’or physique. «Si les prix baissent autour de Rs 46 650 pendant Akshaya Tritiya 2021, nous recommanderions aux investisseurs d’acheter. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or tendent à augmenter à partir de maintenant », a-t-il déclaré.

Kshitij Purohit, Lead Commodities & Currency chez CapitalVia Global Research, a conseillé aux investisseurs d’acheter et de conserver de l’or à moyen et long terme, car le marché semble solide en raison de données économiques américaines mitigées. Techniquement en or, modèle de graphique de tasse et de poignée sur les graphiques quotidiens, ce qui fait un objectif à court terme de Rs 49,700. Pour le moyen terme, les investisseurs peuvent progressivement ajouter de l’or pour l’objectif de Rs 51 700 pour le mois à venir.

À l’échelle mondiale, l’or au comptant a reculé de 0,2% à 1 832,73 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américains ont reculé de 0,1 pour cent à 1 834,30 $. Les acteurs du marché attendaient la publication des données sur les prix à la consommation aux États-Unis, mercredi, pour de nouveaux indices sur la position de la Fed sur l’inflation. L’argent a chuté de 0,6% à 27,47 $ l’once, tandis que le platine a glissé de 0,5% à 1228,68 $, selon ..

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.