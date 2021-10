Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 12 octobre 2021 : l’or peut se négocier dans la fourchette de Rs 46900-47350, l’achat peut se déclencher à des niveaux inférieurs – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

L’or semble solide sur le graphique à court terme mais dans le COMEX, la tendance est toujours négative. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or étaient fermes en Inde mardi, alors même que le métal jaune s’échangeait à plat sur le marché international. Sur le Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre ont augmenté de 96 Rs ou 0,20% à 47 147 Rs pour 10 grammes. Lors de la session précédente, l’or a terminé à Rs 47 051. Les contrats à terme sur l’argent de décembre ont chuté de 141 Rs ou 0,23 % à 61 603 Rs le kg. Lors de la session précédente, l’argent a terminé à Rs 61 744. À l’échelle mondiale, l’or s’est négocié à plat au début des échanges asiatiques, le dollar étant resté ferme sur les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale annoncera une réduction de ses achats d’obligations le mois prochain. L’or au comptant est resté inchangé à 1 753,77 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont peu varié à 1 754,90 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Depuis juin, l’or est bloqué dans une tendance baissière, avec un dollar américain plus fort et des rendements du Trésor américain plus élevés maintenant la pression sur les prix. Trois raisons à la sous-performance de l’or sont la force du dollar américain, la probabilité que la Fed réduise ses actifs à partir de novembre et la hausse des rendements du Trésor américain. L’or a également lutté contre la montée des crypto-monnaies Bitcoin. La pression inflationniste croissante en raison d’un rallye des prix des matières premières et du brut ne profite pas à l’or car les gens affluent vers l’actif refuge des rendements du Trésor américain et du dollar américain. L’or et le Bitcoin ont une corrélation négative et donc avec la hausse des prix du Bitcoin, une grande quantité d’argent spéculatif passe de l’or au Bitcoin. Certaines banques centrales ont commencé à augmenter les taux d’intérêt comme la Corée du Sud, le Brésil, la Norvège et la Nouvelle-Zélande et avec une telle pression inflationniste, le monde devra emboîter le pas, donc la direction serait vers un resserrement et non un assouplissement.

Une politique monétaire plus stricte est généralement une mauvaise nouvelle pour l’or car elle déclenche une hausse des rendements des obligations d’État. Dans MCX, en raison de la faiblesse de la roupie, l’or semble fort sur le graphique à court terme, mais dans le COMEX, la tendance est toujours négative. La fourchette pour aujourd’hui se situe probablement entre 46900 et 47350.

Ravi Singh, vice-président et chef de la recherche, Share India Securities

Gold Mcx a clôturé hier sur une note positive. l’or peut rester dans une fourchette étroite entre 46850 et 47200 avec un biais vers le côté acheteur.

Acheter la zone ci-dessus – 47100 pour l’objectif de 47350

Zone de vente ci-dessous – 46850 pour l’objectif de 46550

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Les prix MCX GOLD DEC se négocient désormais en dessous des moyennes clés sur le graphique journalier. L’indicateur RSI se négocie également dans une zone baissière, ce qui suggère une nouvelle faiblesse du compteur. Les prix sont susceptibles de se négocier avec un biais négatif uniquement pour l’intraday. Si les prix tombent en dessous du niveau de 45 900 sur la base de la clôture horaire, nous pourrions voir les prix baisser vers le niveau de 45 500 pour la journée. A la hausse, la résistance clé est vue au niveau 46 400, soit le niveau 100 EMA sur le graphique horaire pour la journée.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1758 $/oz après une baisse de 0,1% hier. L’or a connu une brève reprise vendredi en réaction aux données sur les salaires non agricoles aux États-Unis, mais s’est replié pour se négocier dans une fourchette étroite proche du niveau de 1750 $/oz. Le poids de l’or est la fermeté de l’indice du dollar américain dans un contexte de rendements obligataires plus élevés, d’anticipations de resserrement monétaire et d’achats de valeurs refuges. L’or pourrait continuer à s’échanger dans une fourchette, car les attentes de resserrement monétaire de la Fed pourraient être contrecarrées par l’inflation et les inquiétudes liées à la croissance.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

