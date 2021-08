Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 13 août 2021: l’or est fixé pour la deuxième chute hebdomadaire consécutive, l’argent MCX dépasse les 62 000 roupies – Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

in

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or étaient fermes en Inde vendredi, alors même que les taux mondiaux sont restés stables. De plus, les prix de l’or MCX semblent fixés pour la deuxième chute hebdomadaire consécutive. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre se négociaient à 69 Rs, soit 0,15%, à 46 432 Rs pour 10 grammes, par rapport à la dernière clôture de 46 363 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à 62 004 Rs par kg, en hausse de 149 Rs ou 0,24 %. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 61 860 roupies le kg. À l’échelle mondiale, le métal jaune est resté stable au début des échanges asiatiques, car un dollar ferme a compensé la facilité des paris à décrochage précoce, bien que le métal précieux se dirigeait vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive. L’or au comptant est resté inchangé à 1 752,78 $ l’once. Il est en baisse de 0,5% jusqu’à présent pour la semaine, selon .. Les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,2% à 1 754,40 $.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en hausse à près de 1756 $/oz après une baisse de 0,1% hier. L’or a légèrement augmenté dans un contexte de vacillement du dollar américain après les gains récents, alors que les lectures mitigées de l’inflation ont ajouté à l’incertitude concernant le resserrement monétaire de la Fed. La hausse des cas de virus et les inquiétudes concernant la santé de l’économie chinoise soutiennent également les prix. Cependant, la fermeté des actions et le manque d’achat des investisseurs en ETF pèsent sur le prix. L’or pourrait se consolider, mais le débat sur le resserrement monétaire de la Fed pourrait maintenir la pression sur les prix.

Jigar Trivedi, analyste en recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers

L’or au comptant à Londres a terminé presque stable à 1 752 $ l’once avec un gain marginal d’un dollar, alors qu’un dollar ferme a compensé la facilité des paris à réduction anticipée, bien que le métal précieux se dirigeait vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive. Pendant ce temps, les Américains déposant des demandes d’allocations de chômage ont de nouveau chuté la semaine dernière (375 000 réels contre 375 000 prévus contre 386 000 semaines prv) alors que la reprise économique continue d’être cahoteuse, a révélé jeudi un rapport distinct du département du Travail. L’or devrait connaître un rebond au milieu d’une légère faiblesse du dollar américain. En l’absence de données économiques majeures, l’accent sera mis sur le compte rendu de la dernière réunion du FOMC, dont la publication est prévue le 18 août, mercredi prochain. MCX Gold October peut apprécier à Rs. 46, 650 – 46 750 par 10 grammes.

Amit Khare, vice-président adjoint, Ganga Nagar Commodities

Aujourd’hui sur le Multi-Commodity Exchange (MCX), l’or d’octobre a donné une ouverture positive de 89 points (+0,19%) et s’échange à 46451 pour 10 grammes. Le rapport sur l’emploi étonnamment solide de vendredi qui a poussé les indices boursiers américains à ou près de leurs plus hauts records, a rallié l’indice du dollar américain, a poussé les rendements du Trésor américain à la hausse (prix à la baisse), tous des éléments baissiers pour les métaux.

Actuellement, l’or essaie de récupérer et clôture positivement depuis les 2 dernières séances de bourse. L’or atteint le fond et se négocie dans la zone de survente, l’indicateur Momentum RSI donne également une forte divergence positive sur quatre horaires ainsi que sur un graphique horaire. Il est donc conseillé aux traders de créer des positions longues à court terme sur l’or. pour la journée

Cours de clôture de l’or en août 46363, Support : 46100-45850, Résistance : 46600 – 46850.

Cours de clôture de l’argent en septembre 61860, Support : 61200 – 60600, Résistance : 62500 – 63125.

